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美推動俄油價設上限 恐適得其反

【明報專訊】歐美領袖近期致力推動國際社會為俄羅斯的出口原油價格設定上限，以限制煉油商和貿易商為俄羅斯原油支付的價格，目標是減少俄羅斯從能源出口所獲的巨額收入。美國財長耶倫稱，本月中閉幕的20國集團（G20）財長會議的相關討論「令人鼓舞」，又形容該措施將會是打擊通脹的「最有力工具之一」。不過，普氏能源資訊（Platts）前全球市場主管、原油價格基準的設計師之一蒙特佩克（Jorge Montepeque）警告，就算歐美能說服亞洲主要原油進口國遵守價格上限，市場力量將迅速破壞任何人為的價格限制，而俄羅斯更可停止出售原油，待價而沽。蒙特佩克指出，歷史數據證明，任何限制價格的嘗試，最終必反而推高價格。

資料來源：路透社

俄烏危機於2月底爆發後不久，布蘭特原油價格曾逼近每桶140美元，觸及近14年高位，目前仍高於每桶100美元水平。蒙特佩克指出，在高通脹時期，很多國家都曾推出限制價格的措施，例如美國曾在1970年代嘗試將石油價格固定、英國在1980年代嘗試將外匯價格固定，而墨西哥就在2000年代嘗試將玉米餅價格固定，不過相關價格最終都由市場決定。

多國曾推限價措施 最終難敵市場力量

開戰以來，歐洲主要煉油商停止進口俄羅斯原油，但巴西、印度、中國和一些非洲國家以折扣價購入俄羅斯原油，連全球最大石油出口國沙特阿拉伯，也在次季將俄羅斯原油的進口量增加1倍以上，以供應本土發電之用，並盡量將更多自家生產的原油高價出口。

歐美正呼籲仍然進口俄羅斯原油的國家加入價格上限機制，從而以比目前更低的價格購買俄羅斯石油。不過，蒙特佩克指出，就算全球所有國家加入這機制，只要俄羅斯說一句：「我一滴油也不賣，價高者得！」整個機制就立即崩潰。

蒙特佩克指出，全球原油需求已迅速從新冠疫情復蘇，由於生產商對產能的投資不足，導致油市供應短缺。目前全球每天的原油需求量達到1億桶，而油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯和阿聯酋的閒置產能已經不多，難以填補俄羅斯每天約1000萬桶（相當於全球10%）的原油產量。在市場供應緊張的情况下，限制俄羅斯原油價格尤其困難。

俄油買家轉售圖利 將抬高油價

蒙特佩克稱，就算俄羅斯以西方所訂的價格上限出售原油，買家也會挑戰該機制。由於其他國家出口的原油較俄羅斯昂貴，令買家有強烈的動機購入更多俄羅斯廉價石油轉售圖利，最終俄羅斯原油的買家將會在競價中把油價抬高。

蒙特佩克在2002至2016年擔任普氏能源資訊（Platts）全球市場主管，因制定普氏收盤市價（Market-on-Close, MOC）定價機制，為石油、期貨及其他衍生品定價而在業界赫赫有名。

美國智庫全球安全分析研究所（Institute for The Analysis of Global Security）聯席主任Gal Luft表示，為俄羅斯油價設定上限是「荒謬的想法」，這構思忽略了一個事實，就是石油是一種可替代（fungible）的大宗商品，也就是說每桶石油的價值是一樣的，不能違背商品的供求定律。

Luft稱，這就像有人去商店購物，要求賣家接受低於標準的價格，這不是油市的運作方式，「這是非常成熟的市場，你不能強行壓價」，最可能發生的情况是，俄羅斯將限制產量，導致市場出現人為的供應短缺。

分析：俄油限40美元 油價或升至140美元

Luft指出，歐美現在討論將俄羅斯原油價格上限設在每桶40美元，實際上可能會刺激油價升至每桶140美元。根據彭博社的消息，美國與盟友商討將俄羅斯原油價格限制在每桶40至60美元，倘超出價格上限，西方將不會向俄羅斯海上石油運輸提供融資、保險或航運等服務。

至於歐盟對俄羅斯石油實施的分階段禁運，將在年底前導致成員國進口自俄羅斯的石油量減少九成，市場憂慮此舉會進一步推高油價。

歐盟原本有近三成原油、八成柴油透過俄羅斯進口。若對俄實施進口禁令，歐盟須從其他來源進口，將導致市場供應緊張。瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品首席分析師Bjarne Schieldrop曾警告，倘七國集團（G7）向俄羅斯原油設置價格上限，國際油價可能突破每桶200美元。摩通亦警告，在極端情况下，俄羅斯可能將每天原油產量削減500萬桶，以報復G7為油價設限，屆時油價可能升至每桶380美元。

[企業地球村]