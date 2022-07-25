「不是你不夠好，只是...」

這句說話，如果出自客戶的口，Marketers應該會覺得比粗口更難聽。可恨的是，你大概連聽到這句說話的機會都沒有。

在對的時間遇到對的客

客戶不買單的原因，可以有千百萬個，之前提過若先做客戶調研，這會是好方法更了解你的客戶。產品與客戶不相配，做不成生意是理所當然。如果對的產品找到對的人，卻沒有在對的時間完成交易，那費盡心思做的營銷就白費了。甚麼時間是對的時間？當然就是現在啦。

了解客戶的憂慮

最近在哈佛商業評論讀到 Matthew Dixon & Ted McKenna文章，已經表明有興趣購買，甚至乎走完整個客戶旅程的潛在客戶，最終不買單不外乎三個因素：FUD，即是Fear（恐懼），Uncertainty（不確定）和Doubt（懷疑）。客戶恐懼、不確定和懷疑甚麼，我不是先知不能夠告訴你，還是乖乖的花點力氣做一遍前文說到的客戶調研吧。

四個打開客戶銀包的方法

但作為營銷與銷售，如果要讓潛在客戶立即乖乖的打開銀包，或是在網上輸入信用卡資料按下購買的按鈕，想要有效率讓客戶「買在當下」可以考慮JOLT四個因素: