moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

「不是你不夠好，只是...」

這句說話，如果出自客戶的口，Marketers應該會覺得比粗口更難聽。可恨的是，你大概連聽到這句說話的機會都沒有。

在對的時間遇到對的客

客戶不買單的原因，可以有千百萬個，之前提過若先做客戶調研，這會是好方法更了解你的客戶。產品與客戶不相配，做不成生意是理所當然。如果對的產品找到對的人，卻沒有在對的時間完成交易，那費盡心思做的營銷就白費了。甚麼時間是對的時間？當然就是現在啦。

了解客戶的憂慮

最近在哈佛商業評論讀到 Matthew Dixon & Ted McKenna文章，已經表明有興趣購買，甚至乎走完整個客戶旅程的潛在客戶，最終不買單不外乎三個因素：FUD，即是Fear（恐懼），Uncertainty（不確定）和Doubt（懷疑）。客戶恐懼、不確定和懷疑甚麼，我不是先知不能夠告訴你，還是乖乖的花點力氣做一遍前文說到的客戶調研吧。

四個打開客戶銀包的方法

但作為營銷與銷售，如果要讓潛在客戶立即乖乖的打開銀包，或是在網上輸入信用卡資料按下購買的按鈕，想要有效率讓客戶「買在當下」可以考慮JOLT四個因素:

「Judge」—判斷客戶是否有能力購買，甚至乎是否決策人，這個過程絕對優先，而且越快越好。

「Offer」—提供合適建議，減少客戶的選擇，這樣就會減少客戶的決策時間。

「Limit」—不要令客戶探索太多產品，減少不必要的提問。因為過多的提問與回答，會引來更多不相關和不必要的問題。

「Take out」—拿走風險，客戶購買前會衡量風險，有些真確，有些可能只是過分的憂心。

在數碼營銷上實踐

這不是甚麼新道理，而且也可應用在實體和網上銷售與營銷當中。在網上，如漏斗營銷、網站聯絡表格，都是判斷客人合適性的自動化好工具。個人化電郵營銷配合電子化CRM，能夠將合適產品的建議送到潛在客戶的電郵。Single Page產品介紹頁能夠避免客戶瀏覽產品時，轉向探索其他產品。而退回產品時不過問和不收費，或提供免費試用，都是減少客戶擔憂購買風險的方法。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）