「不是你不夠好，只是...」

這句說話，如果出自客戶的口，Marketers應該會覺得比粗口更難聽。可恨的是，你大概連聽到這句說話的機會都沒有。
客戶不買單的原因，可以有千百萬個，之前提過若先做客戶調研，這會是好方法更了解你的客戶。產品與客戶不相配，做不成生意是理所當然。如果對的產品找到對的人，卻沒有在對的時間完成交易，那費盡心思做的營銷就白費了。甚麼時間是對的時間？當然就是現在啦。
最近在哈佛商業評論讀到 Matthew Dixon & Ted McKenna文章，已經表明有興趣購買，甚至乎走完整個客戶旅程的潛在客戶，最終不買單不外乎三個因素：FUD，即是Fear（恐懼），Uncertainty（不確定）和Doubt（懷疑）。客戶恐懼、不確定和懷疑甚麼，我不是先知不能夠告訴你，還是乖乖的花點力氣做一遍前文說到的客戶調研吧。
但作為營銷與銷售，如果要讓潛在客戶立即乖乖的打開銀包，或是在網上輸入信用卡資料按下購買的按鈕，想要有效率讓客戶「買在當下」可以考慮JOLT四個因素:
「Judge」—判斷客戶是否有能力購買，甚至乎是否決策人，這個過程絕對優先，而且越快越好。
「Offer」—提供合適建議，減少客戶的選擇，這樣就會減少客戶的決策時間。
「Limit」—不要令客戶探索太多產品，減少不必要的提問。因為過多的提問與回答，會引來更多不相關和不必要的問題。
「Take out」—拿走風險，客戶購買前會衡量風險，有些真確，有些可能只是過分的憂心。
這不是甚麼新道理，而且也可應用在實體和網上銷售與營銷當中。在網上，如漏斗營銷、網站聯絡表格，都是判斷客人合適性的自動化好工具。個人化電郵營銷配合電子化CRM，能夠將合適產品的建議送到潛在客戶的電郵。Single Page產品介紹頁能夠避免客戶瀏覽產品時，轉向探索其他產品。而退回產品時不過問和不收費，或提供免費試用，都是減少客戶擔憂購買風險的方法。
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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