滬倫通擴容 瑞銀料民企GDR增 冀吸外資赴華掛牌 「不少海外企業研究中」

明報記者 葉翠

12中企部署中 倫交所瑞交所成熱門

互聯互通存託憑證機制包括GDR和中國存託憑證（CDR），中國上市公司可在海外交易所發行GDR以取得上市地位，海外公司同樣可在A股上市。存託憑證和基礎股票之間可以互換，以實現兩地市場互通。

滬倫通自2019年開通，起初僅有4家中企以GDR形式赴倫交所上市。相隔近兩年，本月才再現一家A股上市公司明陽智能（滬：601615）發行GDR。胡凌寒稱，已在倫交所上市的中企以新能源為主，預計未來行業愈趨多元化，涵蓋消費、醫療、科技等熱門板塊。她又認為，互聯互通機制的擴大為中企提供更多上市地選擇，而在近期A股市場熾熱的環境下，海外投資者更願意參與公司成長，同時企業本身有拓展境外集資的需求，以致申請境外上市數量急增。

胡凌寒：GDR利便基金投資

不過，已發行GDR中企的交投持續萎縮低迷，除剛上市的明陽智能外，其餘4家成交額相較其A股表現大相逕庭（見表）。胡凌寒解釋，A股市場流動性相當大，GDR的交投難以像A股般活躍，但GDR投資者可於120天後自行選擇到兩地市場交易，不認為GDR的流動性會成為主要考慮因素。她續指，GDR的股價通常有最多10%折讓，並可在歐洲時區交易，加上某些基金限制不能投資A股，而GDR則不在此限，強調GDR有一定吸引力。

日前有傳中國當局擬吸引歐洲公司到中國上市，並以此機制作為藍本，惟現時尚未有海外公司到A股上市，有關政策的成效存疑。她表示，機制正處於不斷完善及磨合的過程，不少海外企業正研究細則，現階段難以下結論。至於目前亦未見中企申請到德國上市，胡表示，新措施往往需要當地交易所在交易規則及配置上的配合，德交所或需更多時間作準備，相信稍後亦會陸續有企業計劃到當地上市。