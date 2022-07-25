陳茂波：港出口數字不樂觀 復蘇具挑戰

美國進一步加息導致港美息差拉闊，市場出現的套息活動，令資金流出港元體系。陳茂波指出，由此市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣，套息可視為對聯繫匯率機制有信心的表現。根據過住經驗，美國量化寬鬆及收緊政策會影響資金進出港元體系，引致銀行總結餘增加或減少，是聯匯制度設計下的必然調整過程。

陳茂波強調，截至今年6月底，外匯基金票據和債券結餘近1.2萬億元，是2008年12月底環球金融海嘯後的7.5倍，存留在香港的資金量仍然龐大。香港外匯儲備規模亦達4400多億美元，相當於港元貨幣基礎約1.7倍，反映金融和銀行體系流動性充裕。

任志剛料美不會以SWIFT制裁中國

此外，行政會議成員、金管局前總裁任志剛昨日出席書展活動時表示，美國與中國是全球兩大經濟體，不可在經濟上脫鈎，相信美國不會以環球銀行金融電信協會（SWIFT）的系統平台制裁中國，否則香港很多經濟活動都會停頓，此舉猶如「核子彈」。他又指，香港是內地與美國資金融通的最好渠道，需繼續讓投資及集資平台多元化，做好風險評估，保障投資者利益。至於近年活躍的虛擬貨幣或資產市場方面，他認為，相關買賣安排者，未能清晰解釋買賣的內容及資產負債表等資訊，當中風險難以管理，並不支持香港發展。