瑞銀：軟着陸機率四成 美經濟仍未明朗

【明報專訊】美國聯儲局本周中議息前，市場再次聚焦當局收水的影響，美股三大指數上周五明顯回吐，港股本周初料有沽壓。今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆、大中華區股票主管李智穎，以及富達國際亞太區股票研究主管繆子美分析最新形勢。她們結論是美國經濟下半年好壞機會率各佔一半，此變數料繼續困擾全球金融市場，惟中國經濟下半年表現料勝上半年，中國股市可望有較佳表現，當中繆子美看好中資太陽能及電動車股。
胡一帆表示，今年上半年由於美國通脹進一步飈升，聯儲局需以鷹派貨幣政策糾正去年對通脹屬暫時性的誤判，3月、5月及上月分別加息0.25厘、0.5厘及0.75厘後，本周料亦會加息0.75厘，影響所及，美國2年期國債孳息率急漲（見圖1），而且漲幅比10年期國債孳息率更大，因此曾出現2年期息率高於10年期的情况（編按：美國2年期國債孳息率上周收報2.97厘，亦較10年期的2.75厘高），引起市場對美國經濟增長的憂慮，而事實上，聯儲局亦不斷調低對今年GDP按年增長預測，最新預測增長1.7%。另外，2月下旬俄烏戰爭爆發後，事件至今仍未有明確的解決方案，亦令市場不明朗因素增加。
聯儲局今年上半年加息速度及力度超市場預期，除了不利當地股市及債市外，亦帶動美匯指數顯著向上，因此全球股債市場同樣面對壓力。展望今年下半年，胡一帆認為，隨着美國經濟增長放緩，當地通脹亦有望回落，雖然年底未必可達至聯儲局3%的通脹目標，但明年上半年當地通脹可能放緩至3%左右。至於美國息率走勢，她透露，瑞銀的基本預測是聯儲局本周加息0.75厘後，9月會再加0.5厘，11月及12月各加0.25厘，換言之，下半年累計加息1.75厘，聯邦基金利率上端由現時1.75厘調高至3.5厘；不過，她亦強調，假如美國經濟增長明顯減慢，而且通脹亦確定回落，聯儲局加息步伐便會放緩，甚至在明年下半年可能釋出減息的信號。
胡一帆表示，總體而言，瑞銀認為美國經濟在上半年面對的不確定因素會持續至下半年，出現軟着陸（soft landing）、再通脹（reflation）、景氣低迷（slump）及滯脹（stagflation）的機會率分別是40%、10%、30%及20%，前兩種情况均利好股市，後兩種情况則不利股市（見表），因此，籠統來說，美國經濟及股市下半年向好或向淡的機會率各佔50%，她說：「由於不明朗因素仍多，因此市場料繼續波動，但市場也並非一面倒向淡，因此仍要保持投資。」
李智穎補充，相信不少投資者現均積極研究下半年美國經濟將處於上述哪種情况，而聯儲局本身亦暫時未知道到底需要加多少次息才可控制通脹，市場因此充滿變數，投資者需細心部署，才可在盡量保本的情况下，賺取合理回報。
由於下半年美國經濟及股市向好或向淡機會率相若，胡一帆強調，目前投資不單要追求回報，也要管理下跌風險，因此分散投資非常重要，在資產配置上要同時關注流動性、長期性及傳承性（Liquidity, Longevity, Legacy）；在保持流動性方面，可以留意存續期短的債券，她解釋，美國2年期國債孳息現時升至近3厘，屬多年來高位，已反映聯儲局加息的預期。
李智穎則表示，由於聯儲局加息速度及力度超預期，全球債市近月均出現明顯調整，價值開始浮現，因此值得關注，她目前特別看好亞洲投資級別的3至5年期企業債，其息率普遍達4厘或以上，較美國國債更吸引。
在股市層面，胡一帆表示，目前傾向投資防禦力強、高質量的價值股，同時也涉獵一些中長期主題的增長股。
李智穎透露，瑞銀今年初已建議客戶投資價值股，「過去5年科網股表現很好，但是今年以來此類股票，尤其是美國科網股跌幅顯著，可達40%至50%，作為比較，價值股表現明顯較佳，包括銀行、能源、電訊、建材股，它們的現金流容易預測，亦可以派息，我們此刻仍然睇好價值股，一個很簡單的邏輯是，若你相信美國或全球通脹仍然保持於3%或以上，整體價值股表現仍然會好於增長股」。
「富蘭克林入息基金」截至去年9月底的十大投資包括AbbVie（美：ABBV）、默克藥廠（美：MRK）及輝瑞（美：PFE），這些美國醫藥龍頭股當時市盈率介乎13至16倍，息率達3厘至5厘，在《Money Monday》第321期（去年10月25日出版）封面故事，管理該基金的Todd Brighton在專訪中表示：「它們的估值相對合理，有很好的盈利基礎，未來發展空間亦亮麗。」報道見報至今，AbbVie、默克及輝瑞股價均向好，當中以AbbVie勁升近40%最亮眼。
李智穎不評論個股，而她表示不少美國醫藥股均有很穩定現金流，因此今年以來股價表現較好：「我們建議保持投資。如何可以穩陣地保持投資呢？那便要買有防禦力、有質素的股票，這便不單看當前的盈利及現金流，也要看將來的業務前景，例如在不同經濟環境之下，業務是否仍可以保持韌性。有些板塊的確特別具備防禦力，例如美國醫藥股。」
至於全球股市有哪些長期增長主題呢？李智穎分析，目前全球政府均高度關注食品、能源及網絡安全，未來會在這些領域加大投資，而網絡安全不止是政府的焦點，企業亦會加強，「互聯網企業取得很多客戶資料，如何保障這些資料，是每間公司自己的責任，由此引發這方面很大投資」。
李智穎續說，由於今年以來全球投資氣氛轉差，即使數據化及自動化仍然是未來3至5年全球大趨勢，這些行業的優質公司基本面理想，但期內股價仍然下跌不少，帶來中長期投資機會，「最重要是具備持貨能力，可承受股價短期波動，可持貨3至5年以把握這些大趨勢帶來的投資機會」。
另外，胡一帆亦看好中國股市，認為下半年全球經濟較不確定，中國經濟則較明朗，已於4月見底，5月開始復蘇，經濟活動已逐步回復正常，將繼續穩健復蘇，下半年除了基建固定資產投資拉動外，出口料按年錄得高單位數增長，而且隨着疫情改善，消費、特別是服務業也會有較佳表現。
「貨幣政策方面，我們預期人民銀行在下半年有一至兩次降準，繼續信貸放寬；財政政策料將發揮更大作用，除了減稅降費外，政府藉着發債增加財政支出，在消費及房地產方面會有更大支持。總括而言，由於經濟復蘇、政策支持，而且通脹受控，我們看好中國市場。」
李智穎又說，隨着5月以來上海以及全國主要城市疫情受控，重啟經濟活動，有關碼頭、公路及地鐵載客量已接近回到正常水平（見圖2），「平均數是1倍，現時大概是0.8倍」，有利下半年零售、服務、消費及物流供應，她認為這是很重要的數據，每周公布，日後亦值得繼續留意，以掌握內地重啟經濟的進度。目前在中資股選股，李智穎傾向買價值股，包括能源、電訊、銀行，以及受惠經濟重啟的運動服裝股。另外，她亦看好四大長期的投資主題，包括數據經濟、電動車、自動化及新能源。
值得注意的是，根據瑞銀數據，MSCI中國指數未來12個月預期市盈增長率（PE Growth Ratio）於上月底為0.77倍，接近5年低位（見圖3），估值偏低亦是支持中資股下半年回升的正面因素。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）