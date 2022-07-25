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網紅平台佣金制助谷銷售 佣金達四成 創辦人：營銷效益更重要

標籤：經濟

【明報專訊】網上營銷成商家疫下新機遇，在互聯網時代中要「打響名堂」，多數企業選擇跟KOL（關鍵意見領袖）合作。食品科技公司創辦人朱俊勳認為，現行的網紅行銷策略收費高昂，對實質銷售的刺激成效不大，故去年斥資千萬元成立網紅會員平台「1 Kommunity」（下稱1K），以佣金制度吸引網紅「多勞多得」，同時幫助中小企降低行銷預算兼提高行銷成效。

明報記者 蔡穎霖

稱明星宣傳費高難「返數」

據介紹，1K以中介平台定位，為網紅及品牌作配對。平台去年起試行，至今累積約1.2萬名香港網紅會員，平均粉絲數量約1.9萬名。朱俊勳表示，會員的粉絲數量門檻將由5000名下調至1000名。被問到網紅會員的門檻會否過於寬鬆，他稱對品牌而言，營銷效益比網紅的粉絲數量更為重要，反而利用KOC（關鍵意見消費者）行銷更容易深入目標消費客群，同時更有說服力及影響力。

朱俊勳又形容，選用明星或KOL的宣傳策略普遍為「形象工程」，往往投放的廣告費以十萬元起跳卻又未能「返數」，「有幾多人因為容祖兒代言而去百老匯購物？」他指出，1K去年為自家品牌「Future Salad」帶來逾600萬元營業額，向網紅累計分佣逾200萬元；其中單人分佣最多逾50萬元。以「Future Salad」分佣四成計算，意味單一網紅為品牌帶來逾125萬元生意額。

商戶分成8%至10% 平台收入來源

商業模式方面，1K的收入主要來自網紅及商戶的手續費。朱俊勳稱，由於平台以會員積分的形式發放佣金，當網紅儲得等值5000元或以上的積分就可提現，每次手續費介乎5%至10%，視乎提現金額而定；商戶則需要向平台分成8%至10%。雖然平台沒有透露實際收入，若以「Future Salad」數據估算，單一品牌已貢獻1K去年收入最少58萬元。

除了自家品牌，其他合作品牌包括運動補充飲料「Celsius」、咖啡品牌「% ARABICA」、醫療美容集團「DR REBORN」等。朱俊勳指出，平台客源暫時由1K創意顧問、YouTube頻道「微辣」創辦人之一的陸志豪（人稱「六毫子」）介紹為主，未來亦有計劃跟「微辣」旗下31名藝人合作。