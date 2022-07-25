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易趣網停辦 稱調整營運策略

標籤：經濟

【明報專訊】曾經為內地第一代的C2C（消費者對消費者）及B2C（商業對消費者）的平台易趣網，日前向用戶發出公告，指由於公司調整營運策略，因此決定停止易趣網絡平台的營運，並且關閉易趣網站。該網站更由7月12日起至8月12日，將陸續關閉網站所有商品、商舖的交易功能，關閉易趣網用戶註冊、登錄、增值功能，關閉網站服務器。

由於近年電商平台之間競爭激烈，加上阿里巴巴（9988）旗下社交電商平台淘寶等崛起多時並長期擁有高市場佔有率，令傳統電商平台經營不易。早於1999年發起的易趣網，曾經於2002年獲美國線上拍賣網站eBay注資3000萬美元。到2006年eBay為首的易趣，更開始與TOM集團（2383）旗下已私有化的TOM在線公司合作。後來TOM集團更成為易趣網的主要股東。易趣網的創辦人之一的邵亦波，則在2017年轉而參與並入股母嬰社區平台寶寶樹（1761），並在2019年淡出。

翻查易趣網官網顯示，其現時為TOM集團的全資子公司。TOM集團的2021年度年報顯示，其在上海易趣網絡技術服務公司持股逾九成，後者的註冊資本為3526.33萬美元。不過，在TOM集團的官網及年報，已經無甚提及易趣網的最新經營狀况。本報曾經向TOM集團查詢，但是在截稿前，尚未獲得回覆。