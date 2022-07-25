moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

拓工業用途 分散風險

【明報專訊】佳昇科技共同創辦人林峰認為，新冠疫情始終有一日結束或大幅減退，屆時毋須在室內使用那麼多消毒噴劑。雖然聚護芯的銷量上升，他已構思這種天然消毒劑的各種潛在工業用途，來分散風險，以保持將來的生意穩定和長久。

林峰表示，由於聚護芯適用於多種物料的表面，應用於各種工業用途的潛力很大，尤其是在紙張、紡織品、塑膠和食品方面。例如可用來製造接觸食品的抗菌包裝紙；又可以應用於無紡布，來製造保護衣和紙尿片等衛生用品。甚至可以直接噴在水果表面，形成塗層，延長保鮮期。

現時，該公司正在研究，希望在今年底或明年初推出一個專供水果保鮮使用的新配方，暫稱為FruitCoatex。目前，水果供應商通常在水果表面加上人工果蠟，鎖住水分和延長保鮮期，尤其是需要從外國輸入的水果。林峰希望用達食品級的FruitCoatex代替人工果蠟，以提高安全程度，而延長水果保鮮期的效果至少等於人工果蠟。

林峰續稱，甲殼素早應用於食品安全用途，例如某些即食麵加入甲殼素來抗菌。現時，聚護芯全部由內地代工廠生產。若將來各行各業的用途理想，他會考慮在香港設立一間細廠房。在「2021中國納米功能材料創新創業大賽」中，該公司曾獲得「最具投資價值」一等獎。在阿里巴巴香港創業者基金主辦「JUMPSTARTER 2022環球創業比賽」，該公司成為十強之一，並奪得「環境保護大獎」。

[新經濟新天地]