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鄺翠玲：扣稅延期年金計劃 增退休儲備

【明報專訊】很多讀者都會有個疑問：筆者為客人做一些較長遠規劃時，時常都將「定期檢視」掛在口邊，這是指根據當時經濟、政治環境對投資組合作調動嗎？這是重要的，但除了檢視投資組合外，廣義來說，「定期檢視」也包括人生道路上的變化。劉先生就是因剛發生的變化而引伸出新的理財考慮。

劉先生（52歲）的兒子去年大學畢業，已工作差不多一年了。與此同時，劉先生母親在半年前也離世，收拾了不捨及悲痛的心情，後事、遺產承辦等也剛剛處理完成。劉先生以為兒子已自立，母親身後事處理好了，和太太（52歲）可以開始準備自己的退休生活，怎知另一問題又悄然到訪：要報稅了，但發覺少了二人的免稅額——兒子已畢業、母親已離世，合共22萬元。

往年夫婦二人每年只需付約3000元的稅款，是十分輕鬆的；但少了22萬元的免稅額後，這年的應課稅入息激增至30萬元，稅項也增至3萬多元（平均稅率11.2%）！除非是夫婦其中一方退休了，否則每年的稅款也不會減低至3000元水平！這怎樣辦好呢？

筆者認為這就是人生道路上的變化而帶來的理財難題。劉先生初期和我討論時，是希望設計一個合適的退休方案，以補強積金的不足，但現在每月要預留約3000元作為交稅儲備，感覺到很沮喪，擔心退休資金大減。在這情况下，筆者認為可微調方向：改為採用可扣稅的延期年金方案。現時可享用稅務扣除的理財方案有：延期年金、自願醫保及可扣稅強積金。就以最多人採用的方案「延期年金」而論，每名納稅人每年最多可取得6萬元的免稅額，由於香港是採用累進稅階制度，若免稅額增加了，整個稅務策劃將會完全不同。

可抵消免稅額減少影響

如果他們二人都採用每人6萬元的延期年金，應課入息總額和應繳稅項分別大減至18萬多元及約14000元，平均稅率7.6%，下降了3.6%，也少付了2萬元的稅，少交了近六成的稅！

稅是少交了，但每年12萬元的供款的效能又如何呢？筆者建議劉先生採用一個可在65歲可提取年金，也可暫時積存生息的方案。若每年共供款12萬元，為期10年，並選擇在65歲時開始領取年金，為期15年（直至80歲），那他們每月可提取約10,750元的年金收入，15年下來，總年金收入約210萬元，是總供款的176%。若選擇積存生息（現時滾存利率為3.5%），80歲時更可滾存至274萬元。

這方案所提供的回報未必是市場最高的，但保證收益部分佔整體的近八成，而且每年非保證的派息部分，一公布了便會入帳，並不會再隨市場情况波動，更加強化了年金收入的穩定。劉先生日後更可考慮先定期提取部分強積金作生活費，讓這延期年金滾存多幾年才提取，令整體效能更高。

普通年金方案會否更具成本效益呢？若純粹以年金滾存、累積角度出發，也許是較優勝的，但劉先生就需多預留交稅款項，投放入年金計劃的供款自然少了，况且稅項是支出，延期年金的供款是累積/增值，哪方向會較合適呢？筆者建議劉先生和理財顧問詳細溝通，以制定較佳方案。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]