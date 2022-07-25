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洪龍荃、傅可怡：創科戶外動力產品多元化 行業龍頭地位穩

【明報專訊】鋰電化的浪潮不僅存在於電動車領域，在動力設備市場也同樣是主要趨勢。歐盟與美國多州已推出相關法案，將於規定時間內逐步取代燃油割草機。以加州為例，在2021年底簽署了一項法案，從2024年起禁止銷售燃油割草機，2028年全面禁用燃油戶外動力設備（OPE），因此鋰電化更替或會成為戶外動力設備的主要推動力。

根據Frost & Sullivan，電動戶外動力設備市場預期由2020年的47億美元，按複合年增長率8%增長至2025年的69億美元。由於戶外動力設備是成熟的市場，它的競爭格局比較穩定。2020年按收入計算，創科（0669）在電動OPE市場排名第一，泉峰控股（2285）則排名第二。創科在電動OPE市場主推Ryobi品牌，而泉峰則主推Ego品牌。

在產品方面，泉峰旗下的Ego對比創科旗下Ryobi有更高性能的割草機，比如擁有相變材料的電控專利技術，讓電池可以降溫，以及它有一系列更高電壓的園林產品等，但產品矩陣相對不是很豐富，因此對於沒有擁有其他品牌電池平台的客戶可能會更吸引。而Ryobi推出產品的速度快，光是2022年Ryobi便打算推出70個電池驅動的新產品，由於它的產品矩陣更豐富，擁有強大的無繩工具產品線，產品均兼容自家的電池平台，因此我們認為能夠通過快速推出多款兼容的不同類別的產品，藉以擴大潛在客戶觸達的覆蓋範圍，並深度綁定客戶是創科優勢之一。

快速推兼容各類產品擴客戶群

在渠道方面，根據TraQline數據顯示，Home Depot（美：HD）和Lowe's（美：LOW）在2021年第二季分別佔美國OPE銷售的28.7%和21.9%，合共佔市場超過50%。由此可見線下商超渠道建設尤為重要，當前商超市場呈現寡頭壟斷狀態，Home Depot和Lowe's是OPE產品的下游核心供應商。而Home Depot的渠道比Lowe's會稍微好一些，它是美國最大的家裝類渠道商，Home Depot在線下門店數量，物流配送方面也同樣具備優勢，且從銷售額來看它的園林類器械銷售有較大的領先優勢。

由於創科是深度綑綁Home depot多年，因此會是Home depot最優先推的品牌，是很強的戰略伙伴。這導致泉峰在2020年底放棄了Home Depot而成為Lowe's的獨家戰略合作伙伴，不過由於Lowe's的合作是全方位，泉峰旗下各品牌都要進店，可能對比在Home Depot賣其皇牌Ego品牌的割草機會是一個不失為好的策略，雖然說Lowe's是行業第二的位置。

最後，創科的優勢在於其產品多元化，是電動工具及電動OPE的雙料龍頭，產品更新的速度快且更豐富讓客戶覆蓋更廣和粘性更高，以及深度綁定線下最強的渠道Home Depot，因此它的龍頭地位很穩固也較難被超越。至於泉峰，由於體量小，加上轉去跟Lowe's全方位合作可能會對自身也會有不錯的發展。

（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員，均為證監會持牌人；執筆時作者及其客戶持有創科實業的股票）

中原博立研究團隊

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[洪龍荃、傅可怡 明智博立]