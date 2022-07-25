鄒健宏：港虛幣立法 暫只監管交易所

料暫時不涵蓋NFT

這不禁令人聯想起近日在幣圈鬧得熱烘烘的新法例，未來市民大眾購買及轉讓虛擬貨幣或NFT是否違法？剛在7月6日首讀及二讀的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》中，加入一條新的加密貨幣監管法例；政府將它納入打擊洗錢恐怖分子資金籌集條例中，打算將香港的加密貨幣交易所產業逐步規範化，之後還須通過三讀，估計要等到8至9月才會正式通過，而法例會在明年3月1日生效。政府草案提到只要是為貨品或服務付款，或作投資用途，透過電子方式轉移、儲存買賣等都符合虛擬資產類別。換言之，包括比特幣和以太幣在內的加密貨幣、穩定貨幣及Governance Token，其實都屬於虛擬資產範圍，但暫時應該不包括NFT。

另外，在新的條例下，只容許持有牌照的虛擬資產服務提供者可以提供服務，而早前拿到香港證監會發放牌照的兩個虛擬貨幣服務平台，亦只可提供服務給擁有100萬美元的專業投資者；預期大部分在使用的包括Bybit和Binance等及來自不同國家的交易所，將會逐步離岸化及關閉現時位於香港的辦公室。

切忌構成投資建議

草案對現時交易所同散戶有什麼影響？就條文而言，加密貨幣本身非受監管對象，持有加密貨幣亦不會觸犯法例。但由於現時的OTC店舖會受影響，大家出入資金的渠道便會少了很多。更要注意的是針對沒有領取牌照的交易所，任何替其推廣或教導他人如何使用，都有機會觸犯相關法例。那公開討論加密貨幣又可以嗎？這次的草案只是針對交易所，並非規範加密貨幣，如果只是簡單介紹代幣和其原理，當然並沒有問題；不過切忌構成任何投資建議，另也要注意項目本身有否涉及集資活動。

當然現在立例也是初步階段，我們需要留意有關條例的更新資訊，以及了解事態發展。苛政猛於虎？建議讀者們可以落街夾番個公仔，以慰心靈。

香港數碼資產學會幹事

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[鄒健宏 加密解碼]