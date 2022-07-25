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何啟聰：大股東減持 騰訊沽21209

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股缺乏方向，恒指上周五高位曾升逾200點，但未能順勢突破20,800點水平，及後曾短暫倒跌，收市升逾30點，全星期維持日升日跌的反覆走勢。大市成交再度縮減至不足1000億元，港股或暫缺乏上升動力，向上兩萬一關口或遇阻力，支持或參考本月低位暫守的20,200點水平。

科技股窄幅整固，騰訊（0700）上周五高位曾升逾1%，但未能順勢突破340元，低位曾跌逾1%至330元，收市微跌。350元的阻力明顯，支持或參考320元水平。

騰訊窄幅爭持，由於升跌幅度均不顯著，資金亦缺乏明顯流向，股價逼近340元時較多投資者選擇反手做淡，或是預期大股東減持憂慮下，騰訊或較難出現大幅反彈的機會。看淡或可考慮騰訊認沽證21209，行使價310.485元，2022年9月到期，實際槓桿約8.6倍。相反看好或可留意騰訊認購證20783，行使價385.2元，2022年10月到期，實際槓桿約9.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]