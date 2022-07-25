何啟聰：大股東減持 騰訊沽21209

科技股窄幅整固，騰訊（0700）上周五高位曾升逾1%，但未能順勢突破340元，低位曾跌逾1%至330元，收市微跌。350元的阻力明顯，支持或參考320元水平。

騰訊窄幅爭持，由於升跌幅度均不顯著，資金亦缺乏明顯流向，股價逼近340元時較多投資者選擇反手做淡，或是預期大股東減持憂慮下，騰訊或較難出現大幅反彈的機會。看淡或可考慮騰訊認沽證21209，行使價310.485元，2022年9月到期，實際槓桿約8.6倍。相反看好或可留意騰訊認購證20783，行使價385.2元，2022年10月到期，實際槓桿約9.6倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]