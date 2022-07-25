moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443

【明報專訊】美股上周出現反彈，受科技股業績好過預期帶動，納指100一度重上12,600點水平。自從上周初突破50天線後，納指持續向上，升穿6月以來兩次反彈阻力位，並回補了6月10日介乎12,082點至12,265點的下跌裂口，短線阻力或參考6月2日即市高位12,897點。

本周市場聚焦兩大因素：聯儲局議息會議及美國公布第二季GDP初值。近日輪場投資者趁指數反彈部署淡倉，截至上周四的5個交易日，納指認沽證累計錄700萬元淨流入，如以過去10日計，累積資金流更逾1700萬元。

如投資者希望於外圍重要事件及數據公布前部署進場，看好可留意納指購10415，行使價13,500點，實際槓桿約8倍。看淡或對冲風險可留意納指沽10443，行使價9455點，實際槓桿逾6倍，兩者均為今年12月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]