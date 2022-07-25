摩根大通亞洲：對冲議息風險 納指沽10443

本周市場聚焦兩大因素：聯儲局議息會議及美國公布第二季GDP初值。近日輪場投資者趁指數反彈部署淡倉，截至上周四的5個交易日，納指認沽證累計錄700萬元淨流入，如以過去10日計，累積資金流更逾1700萬元。

如投資者希望於外圍重要事件及數據公布前部署進場，看好可留意納指購10415，行使價13,500點，實際槓桿約8倍。看淡或對冲風險可留意納指沽10443，行使價9455點，實際槓桿逾6倍，兩者均為今年12月中到期。

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