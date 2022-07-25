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馬泰陽：倘通關 北水勢重臨

標籤：馬泰陽

【明報專訊】政府新班子正式上場，加上疫情持續回穩，新政府開始着手討論放寬入境放疫措施，意味入境人士有望縮減隔離日子，甚至免隔離入境。市場憧憬「北水南調」，資金再次湧入本港樓市，有利本港樓市發展。雖然放寬入境措施未有正式的時間表，不過多個發展商都積極推盤，並以貼市價開賣，刺激樓市氣氛。事實上，近期內房危機加速資金流入香港，加上內地買家都對本港樓市趨之若鶩，不難想像通關後樓市將重回疫情前的水平。

第二季開始，疫情持續回穩，市面上的經濟活動大致回復正常，發展商亦重拾推盤步伐，市場焦點重回新盤市場；同時，二手亦受惠「波叔Plan」，進一步刺激市場上的購買力，相信下半年的新盤市場將會持續熾熱。倘若本港在下半年順利通關，不但有利新盤交投，亦會引爆市場上購力，帶動二手交投。預料下半年新盤的銷售量將有望重上逾萬伙水平。

另外，本港的豪宅、甚至是超級豪宅一直以來都受內地資金追捧，但受疫情影響下，豪宅的交投減少，不過在過去一年，豪宅市場靠着本地的剛需及「新香港人」的需求帶動下，仍有亮眼的成績。倘關之門打開，有不少的內地企業從內地或海外回流，對豪宅的需求將會再度提高。由於豪宅市場即使面對疫情，仍然有一定的市場價值，因此，有部分買家認為購入豪宅地段是有效投資方法。在整體樓市供不應求下，豪宅仍有市場價值。

筆者相信，當政府落實中港通關的時間表後，被積壓多時的的內地資金，將會南調並流入磚頭。屆時不但新盤受惠，連帶二手、豪宅甚至豪宅市場的交投將會增加。筆者看好豪宅及超級豪宅的板塊，預期會追落後，甚至更上一層樓。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]