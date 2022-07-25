新能源車ETF合長線部署

明報記者 龍彩霞

年輕時，投資者的風險承受能力通常較高。所以比較典型的退休投資計劃一般會有70%的股票、20%的債券和10%的其他類別。隨着愈來愈接近退休年齡，不少「長老」將會希望減低投資風險。投資計劃的配置也會逐漸調整到70%債券、20%股票，和10%現金 ，這樣就算股市崩盤，或可減低對準退休人士的影響。

可因應個人投資策略選擇

ETF是在交易所上市和買賣的開放式基金，與股票相似。一般來說，ETF有「被動型」和「主動型」兩個類別。被動型ETF旨在跟蹤相關指數，可以是股市、區域性或全球性的股市，或者是特定行業的指數，也可以跟蹤資產，例如債券或商品。被動型ETF又稱為跟蹤指數ETF。主動型ETF不會跟蹤任何相關指數，但會投資於一籃子股票、債券，及/或其他資產例如貨幣市場工具的投資組合，以尋求實現其投資目標。為了優於市場或其基準指數表現，基金經理會主動管理主動型ETF的資產。

Global X ETFs業務發展董事林嘉儀表示，Global X旗下有主動型及被動型ETF，投資者可因應自己投資策略而選擇。而近年香港以主題投資產品的投資趨勢上升，資產管理規模由2020年的150億元，上升至2021年的500億元。她認為，本地投資者對大趨勢板塊有需求。

Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘表示，中國是其中一個該行較看好的市場，與歐美經濟周期相反，在普遍央行加息的情况下，人民銀行則有減息空間。而且人民幣在美匯指數高企時期，先受壓後反彈，故相信人民幣會維持穩定方向，相信人民幣資產對國際投資者仍有吸引力。不過他提到，中國仍受疫情影響，但由於擔心封城嚴重影響經濟，加上長者接種疫苗率上升，相信像3、4月封城的情况不會再發生。

未來資產環球投資（香港）ETF固定收益投資主管霍浩華表示，美國與中國正處於相反經濟周期，市場預期美國有機會在2023年進入衰退，雖然上半年中國充滿挑戰，但正面因素包括中國沒有加息壓力及人民幣開始企穩，其中6月汽車銷售量開始反彈，而新能源汽車更加速，一些長線投資主題也以作為退休部署。

電動車ETF可留意

張子銘認為，投資者可留意內地電動車板塊，由於電動車是未來的大趨勢，除了投資電動車製造商外，整個電動車供應鏈亦是較看好的板塊，特別是電池生產商，隨着科技進步，若電池售價降低，電動車售價隨時亦有所下降，長遠利好整個行業銷售，可留意該行中國電動車及電池ETF。 他亦建議投資者留意潔淨能源，受惠於內地2060碳中和目標，相信潔淨能源會是未來投資新趨勢。

商務部等17部門發布擴大汽車消費若干措施的通知。就支持新能源汽車購買方面，要求促進新能源車跨區域流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區不得設定本地新能源汽車車型備案目錄；研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題；深入開展新能源汽車下鄉；支持充電設施建設。

隨着國家購置稅政策的強勢推出、疫情防控措施進一步優化，以及近期各級政府一攬子提振經濟、促進消費政策的推出，車市得到復蘇。

Global X電動車及電池主動型ETF，主要投資於供應電動車及鋰電池等相關零部件的製造商，以及提供無人駕駛汽車相關軟硬件的企業。在各國政府的政策、基礎設施及研發支持下，隨着技術進步使電動車的成本下降並且提升效率，電動車預料將在汽車市場上日漸成為主流。這隻主動型ETF追蹤中國及環球大約25隻成分股，當中藉無人駕駛及電動車行業發展動力帶來的優勢。

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[退休綢繆]