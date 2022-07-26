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投入Web3推NFT無限延續電影生命 《明日戰記》活化IP 開拓影視新紀元

有沒有想過《尋秦記》的項少龍去到人類面臨滅絕的未來世界會有何際遇？這種原本只是戲迷的「FF」，日後透過Web3不但有機會發展成另一電影故事，甚至可以跨越影視界限，通過嶄新的媒介呈現。

下月上映的《明日戰記》是首套結合Web3和NFT來作宣傳的港產科幻片，引用該片總監製古天樂的話：「這只是開端，更擴闊、更壯麗的科幻片宇宙正等待我們跟觀眾一同開拓。」

文：何雍怡

攝影：黃永昌、受訪者提供

 

Web3概念有利電影宣傳

除了參與電影的籌備、拍攝及後期製作，古天樂亦非常投入電影的宣傳發行工作。他一直希望《明日戰記》不止在題材上有突破，在推廣電影的渠道和模式上亦跟以往不同，適逢去年中Web3及NFT開始盛行，便想到將此概念融合電影宣傳，於是他和宣傳團隊開始研究不同方案的可行性。

正如戲中古天樂飾演的主角有劉青雲作為最佳拍檔，天下一集團也並非孤軍作戰，他們找到和自己抱有相同理念的Gusto Collective，聯手建立元宇宙企劃「OneCool Collective」。

Gusto Collective由熟悉廣告、品牌和科技行業的劉偉權（Aaron）於2020年創立。當時，他有感傳統電影「鋪鋪清」，觀眾看完戲後便沒有下文，下一部電影的票房又要重新建立。然而近十年外國有新嘗試，不是逐齣逐齣戲地推廣，而是結合一連串的電影做營銷，「表表者是迪士尼公司，他們發現原來電影可以當產品賣，當建立了一群電影愛好者，以後便由這班支持者捧場。」Aaron便想，這種營銷方法用於香港電影有沒有作為？

 

活化舊電影IP 凝聚社群

Aaron的想法與天下一集團想做的事不謀而合，天下一集團首席財務官黃詠茵（Ella）表示，Web3和NFT興起影響的不單是電影業，是令整個創意工業有更大發展空間，以往電影公司想開發一個新題材，事前很少有機會大規模地調研和探索，要到產品製成推出後才知道成功與否。Ella說：「Web3聚集了一個社群，從中可先簡單評估一個題材的受歡迎程度和可行性，甚至一些較冷門的題材，也可以嘗試用分散式自治組織（DAO）去募集有相同理念的投資者，開拓多元化娛樂知識產權（IP）集資拍攝電影。」

而Web3在電影宣傳方面也有突破，除了傳統媒體做推廣外，可以推出電影相關的衍生品如IP NFT回饋支持者，「令他們在前期已有參與和投入，即使電影未上映已有認知性，對電影宣傳是個很好的開始。」

她續指，香港有很多好電影，但上映後便完結了，Web3最重要是可以增長電影IP的延續性，提供了新渠道將這些IP活化。

 

電影IP結合Web3 盼發掘創意人才

OneCool Collective成軍後勢頭不俗，未來計劃已有初步藍圖，阿Man透露：「第一步是用《明日戰記》NFT示範電影IP可以怎樣融合Web3世界；第二步是為OneCool Collective引入更多IP，當中有屬於自己公司，以及國際知名IP，當中IP間會有意想不到的Crossover；第三步是做一些UGC（User-created Content，用戶生產內容），由觀眾和Fans提供ideas，創造更多新意念。」 OneCool Collective相信創意工業這一行有很多卧虎藏龍，有無數有趣的想法可以發展，很多時只欠東風，他們最終極的目標，是希望提供一個平台聚集這班人，集思廣益並將這些點子孵化和延伸。

 

以電影為藍本推NFT及手遊

一部戲經過多年籌備，背後有很多故事和細節，觀眾單看電影未必知道。因此《明日戰記》推NFT不單為了電影宣傳，而是想提供更多接觸點給觀眾接觸電影背後的故事，建立一班對娛樂產業和電影產業有興趣的社群。

由大銀幕走到Web3的途中產生了很多新的東西，例如其中一個NFT的主題是「裝甲」，Gusto Collective創始成員Lucas和團隊便抓着這點，構思怎樣把裝甲變得有趣，並加入新元素，「我們看完電影後，便將背景資料重塑，因為裝甲外表通常要很像真，現在一般所見的元宇宙2D影像未必能滿足觀眾要求，所以我們由2D概念圖畫起，再做3D，然後才製作出NFT。」

《明日戰記》的NFT配合其手機遊戲推出，Gusto Collective創意總監Nic指，電影很單向，觀眾只是觀眾，相反遊戲則可延伸故事，令玩家成為空戰部隊一部分，幫主角完成任務，增加投入感。

Gusto Collective技術總監Dante說：「團隊投放了很多時間尋求突破，我們創作的NFT不是靜止圖片，而是根據用家在網頁上的舉動實時地在OpenSea帳號中作出變更，玩家可以隨時為角色換裝。」

 

遊戲不斷更新保持玩家熱度

天下一集團企業傳訊部高級經理文國駿（阿Man）補充，《明日戰記》手遊的玩法以簡單但耐玩的Infinite Runner為主軸，遊戲第二階段則會推出Boss Fight，而出售的NFT造型可以完全應用其中，能力值亦有不同。他說：「《明日戰記》的手遊也會不斷推陳出新，甚至融合其他IP，保持玩家新鮮感，即使電影落了畫，都能保持熱度，這樣可以幫OneCool Collective系列建立一個群體，對後來加入的IP有正面影響。」

電影中的動力裝甲（Exosuit）、裝甲車等都是把電腦特效與實物道具融合，非常有特色，因此會推出不同的比例模型，1:4、1:6、1:10、1:72等比例不在話下，甚至有1:1可穿戴頭盔，模型愛好收藏者要密切留意了！