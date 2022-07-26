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外媒：國務院3000億基金打救內房 包括恒大等逾12房企 券商指短期落實可改善銷售

【明報專訊】內地房地產開發商財困惡化，近月更引發全國各地的爛尾樓斷供潮，令危機擴散至銀行業。據財經資訊平台REDD Intelligence引述消息報道，國務院上周已批准成立一個規模最高達3000億元人民幣的房地產基金計劃，用於拯救包括中國恒大（3333）在內逾12家內地房地產商。有券行認為，成立專門基金拯救內房屬「令人意想不到的措施（out of the box measures）」，倘措施落實，有望改善整體行業氣氛及銷售表現。

受中央擬出手拯救消息帶動，內房股價昨日普遍反彈，其中近期沽壓極重的旭輝（0884）升逾一成，寶龍（1238）、龍湖（0960）及富力（2777）均升逾半成（見圖）。不過，有基金界人士認為，相對年初至今普遍大跌，昨日內房股價升幅只是輕微回升，反映投資者或只是「炒消息」，對前景仍然非常審慎。

內房反彈 基金界料投資者仍審慎

據報道，這個房地產基金目前已獲建行（0939）承諾注資500億元人民幣，並從人行取得300億元人民幣貸款額度，整個基金規模最高可擴大至2000億至3000億元人民幣；監管機構及地方政府將會揀選合資格接受支援的房地產開發商，透過向內房認購其發行的金融產品，或向國企提供貸款收購問題房企的地產項目等方法，注入資金救助內房企業。

建行承諾注資500億

另獲300億貸款額度

除恒大外，報道未有具體提到可能獲得基金支援的內房名單；惟翻查資料，今年4月內地曾傳出，將由政府牽頭國有資產管理公司，向問題房企注資，當時曾提及有12間危機特別深重的房企，包括恒大、融創（1918）、佳兆業（1638）等。

另外，報道又稱，中國也在考慮制定一項發行棚改專項債券的全國政策，但細節、規模等尚未最終確定。

銀河聯昌發表報告，重申在早前發表報告中已提到，要將內房行業從今次危機中拯救出來，中央政府必須使用一些「令人意想不到的措施（out of the box measures）」，例如今次傳出將要成立的房地產紓緩基金，協助穩定整個行業。該行認為，倘措施可於短期內落實，可以協助更多內房避免陷入債務違約，同時改善行業氣氛及住宅銷售。

佳兆業：獲准延長現有借款期

值得留意的是，財務危機深重的佳兆業昨晚發公告，獲境內若干金融機構批准延長現有借款期限，並表示獲國企洽購部分項目及洽談合作。

明報記者