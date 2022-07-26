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正榮大股東疑遭斬倉 料涉1400萬

【明報專訊】雖然內房股昨日反彈，但行業危機爆發至今已近兩年，普遍民營內房股價已跌至非常低殘，近期爆發爛尾樓斷供，進一步引發不少中小型內房出現斬倉或沽貨個案。繼佳源國際（2768）後，正榮地產（6158）大股東歐宗榮上周亦疑似遭到斬倉，估計涉資逾1400萬元。

據聯交所資料顯示，歐宗榮申報在上周三（20日）向一名第三方出售2950萬股正榮地產股份，涉及股份相當於集團約0.7%股份，申報上表明是一項「強制出售（a forced sale of the shares）」，惟未有披露出售作價。以當日收市價0.48元計，該批股份市值逾1400萬元。轉讓完成後，歐宗榮仍透過私人公司RoYue持有正榮約20.50億股，佔公司總股本46.95%。

穗銀行回應前後不一 核數師質疑景瑞存款

此外，景瑞控股（1862）前任核數師羅兵咸在5月底提出辭任後，昨晚進一步發公告，稱羅兵咸此前因應集團存放在銀行總值49.1億元存款的事宜，曾向兩家內地銀行的廣州及上海分行發出7封詢證函，於今年3月份收到銀行回覆，結果是與集團提供的資料一致；不過，羅兵咸至4月份再致電到其中一間銀行廣州分行集中作業中心核實時，發現該行並無受理詢證函的紀錄或回函寄出快遞等紀錄，因此，羅兵咸產生疑慮。