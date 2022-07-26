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大和：內地料成避風港 恒指上望24500

【明報專訊】大和發表報告，對下半年港股和A股看法審慎樂觀，雖然將恒指至今年底的目標下調10%至24,500點，不過仍較昨日收市20,562點有19.15%的上升空間。大和指出，受騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）等互聯網企業拖累，預期港股今年盈利將按年減少29.3%，不過市場過去兩個月已大幅修正港股今年盈利預期，認為已反映中國經濟放緩的不利因素，中國股市下半年可成為避風港。

至年底兩成上升空間

大和認為中國下半年仍會實施嚴格新冠疫情防控政策，加上全球經濟放緩、地緣政治風險上升、近期銀行存戶不能提款和爛尾樓業主「強制停貸」引發信心危機，料下半年中國經濟進入「L形」運行，不過經濟周期回復向上，而且人民銀行在相對溫和的通脹下，得以放寬貨幣政策，因此認為可以成為今年投資市場的「避風港」。

另外，大和將上證至年底的目標，上調2.9%至3550點，較昨日收市有9.23%上升空間。

超配通訊服務 低配中資金融內房

投資建議方面，大和看好互聯網平台監管放寬，加上貨幣政策寬鬆，看好盈利可望改善，將通訊服務行業評級調高至超配，不過因為貨物庫存而將資訊科技降至中性，大和亦將中資金融業和內房列為「低配」評級。

「ATM」昨拖低恒指90點

本周美國議息在即，恒指缺乏明顯方向，昨主板成交894億元，最近5個交易日，只有1日成交超過千億元。上周五納指走弱，港股科技股受累低開，阿里巴巴全日下跌2.45%，加上美團（3690）和騰訊，一同拖累恒指下跌90點，全日跌46點或0.2%，收報20,562點，國指下跌0.4%至7077點，科指跌1.38%，收報4534點。

截至昨晚11時45分，恒指夜期報20,639點，高水76點。

另外，電動車追回上周五美股ADR跌幅，蔚來（9866）和小鵬（9868）下跌逾6%。市傳政府設基金救內房，除了內房反彈外，內銀股亦受到提振，郵儲行（1658）升3.5%，建行（0939）升0.8%。