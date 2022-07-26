深企「閉環」7天抗疫 包括中興中芯

彭博：中海油比亞迪閉環管理

華為、中海油未有立即回應有關報道，中興通訊、無人機製造商大疆科技則拒絕評論。中興通訊及中海油昨日微跌0.8％，比亞迪跌0.6％，中芯則升1.8％。

汽車廠比亞迪回應事件稱，是次疫情暫時未對集團造成明顯的影響，正按照當局要求加強管控，並稱做好防疫工作。事實上，這不是比亞迪深圳工業園區首次實施封閉運作，早於今年3月中旬，已實行過7日的封閉式管理。

富士康員工：持核酸紀錄進出

另外，總部位於台灣的富士康表示，目前富士康深圳園區內「運營正常」，並在遵照政府防疫政策要求前提下，確保防疫及安全生產兩不誤。有員工亦稱，員工在做好工作場所、住所兩點一線閉環管理的前提下，憑24小時核酸紀錄進出園區。

內地傳媒報道，當局發布「市工業和信息化局關於督促重點企業封閉運行的通知」，具體要求細則包括：重點企業實行封閉管理、減少非必要人員外出、企業員工實行核酸檢測一天一檢、須持24小時內核酸檢測陰性證明才可以工作等。

新iPhone生產憂受影響

在今年初，內地爆發變種病毒Omicron疫情，上海實施長達約一個月封城防控， 市場亦憂慮深圳的防疫新舉措會否令內地經濟增長受影響。其實是次深圳的封控亦受到外界反對，因為富士康作為iPhone核心供應商，全球大部分iPhone 均由富士康負責生產及組裝，適值防控政策期間正處於蘋果向市場交付下一代iPhone的前幾個月，令人憂慮影響新iPhone付貨面世。