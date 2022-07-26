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大和：銀行體系結餘下月清零 1個月拆息「8連升」 料年內P加1.75厘

標籤：經濟

【明報專訊】港元拆息繼續追貼美息，與樓按相關的1個月港元拆息昨日升至1.062厘，續創2020年5月以來新高，上升5.07點子（1厘等於100點子），連續第八日上升。以目前H按定價計算，實際按息昨日升至2.36厘，與鎖息上限2.5厘差距再收窄至0.14厘。大和發表報告，預計銀行體系結餘至8月底接近「清零」，並料短期港元同業拆息在今、明兩年底分別升至3.4厘及4.4厘，最優惠利率（P）也亦步亦趨。

明報記者 歐陽偉昉

港元拆息在月中加快向上，連帶大行亦要上調定存利率吸收存款。中銀香港（2388）昨將3個月和12個月新資金定存上調0.2厘，分別升至1.2厘和2.2厘，而6個月定存則上調0.1厘，達到1.7厘。

拆息加快上升 銀行加存息搶資金

港匯連續兩交易日未跌至7.85弱方兌換保證，港元銀行體系總結餘維持1652.59億元。昨美元拆息與港元拆息差收窄至1.19厘，為半個月來最小，但仍高於市場一般認為足以套息交易的70點子。

大和發表報告預期，銀行體系總結餘將在8月底接近完全流出。5月港元貸存比率升至86%，減少港銀借助存款帶來的緩衝，更需從貨幣市場取得資金，令港元拆息面對更大上升壓力，今年底港息會完全追貼美息，預期港元短期拆息年底會升至3.4厘，最優惠利率會在今年下半年加1.75厘。

大和：短拆息年底料見3.4厘

市場普遍預期美國聯儲局將於本港時間周四（28日）凌晨再大幅加息0.75厘，並料聯儲局會向市場指引進一步提高利率，以遏止通脹。美國上周五公布，7月服務業採購經理指數（PMI）陷入收縮區，令美國5年和10年期國債孳息率再跌穿3厘，美元指數昨跌0.27%至106.42點。

美國經濟衰退預期增加，市場對7月以後加息預期降溫，芝商所FedWatch預測工具顯示，至年底再加息1厘，達到3.5厘的機會率升至40.4%，較一周前增11個百分點，升至4厘的機率由一周前的兩成降至9.8%。資產管理公司DWS美國經濟師Christian Scherrmann認為，聯儲局7月加息後，應已接近聯儲局的「中性利率」，但這不足以壓低甚高的通脹預期，預期聯儲局會在本月議息再重申遏止通脹承諾，給予市場進一步提高利率指引。