長江生命長和逾千萬美元 入股台醫療科企

長江生命料是次投資與醫藥研發業務營運會產生協同效應。Pharus亦會與台灣信標生醫股份達成供應及服務協議。

與Pharus訂立股東協議後，長江生命科技和長和將各自持有550萬股A2系列優先股。若Pharus的各方股東訂立書面協議、或落實以不少於每股3美元，並集資不少於3000萬美元，或公司轉為一人持有下，股東協議便會取消。

Pharus專注早期癌症檢測商品化

Pharus主要專注在早期癌症檢測的液體活檢測試進行開發和商品化。根據資產轉讓及許可協議，Quark將會轉讓或允許Pharus使用的專利權、專有技術及實物資產。

長江生命表示，公司從事產品的研發、製造、商品化、推廣、銷售及投資，涉及的產品及資產涵蓋保健、醫藥及農業相關業務，共同投資可與現有醫藥研發業務產生協同效應，並可能獲得具吸引力的回報及資本增值。考慮市場前景及未來盈利潛力等因素後，董事認為協議條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。該集團本身亦有開發黑色素瘤疫苗及河豚毒素止痛藥，並正處於臨牀階段。另亦曾經透露會有新的研發項目跟進。