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港出口連跌兩月 跌幅擴至6.4%

【明報專訊】統計處最新公布，香港6月份出口按年跌6.4%，只有3807億元，連跌兩個月，跌幅比預期的0.7%大。出口跌幅較5月份的1.4%明顯擴大。出口至美、日、中等主要市場均跌。進口值則按年微升0.5%，連升兩個月。政府料環球經濟惡化，或對出口構成更大壓力。

逆差大增九成至685億

由於出口持續下跌、入口持續上升，6月份錄得有形貿易逆差685億元，按月大增87%。上半年整體進出口貨值皆比去年同期多，分別升2.1%及0.4%。不過，按季計則雙雙下跌，經季節調整的數字顯示，第二季進出口貨值與第一季比較，進口下跌0.6%，出口也下跌4.2%。

與去年6月相比，今年6月輸往日本和內地的整體出口貨值分別跌18.3%及10.4%。雖然輸往印度的整體出口貨值大增76.5%，而越南和新加坡亦分別升37.8%及24%，但輸往亞洲的整體出口貨值仍然下跌5.4%。輸往英國和美國的整體出口貨值亦錄得跌幅，分別跌28.9%及6.1%。同期，來自部分主要供應地的進口貨值則錄得升幅，尤其是越南，升40.5%。然而，來自內地及韓國的進口貨值則錄得8.8%及25.4%跌幅。

今年上半年按年比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄升幅，當中以印度升幅最大，增62.6%，但輸往內地整體出口貨值則跌5.7%。同期來自部分主要供應地進口貨值錄升幅，尤其是台灣，升23.8%。不過，由內地進口的貨值則錄得跌幅，跌4.7%。