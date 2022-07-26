日發交易涉內地客 證監指失職罰900萬

沒盡職監察交易活動

證監會調查發現，日發沒有對客戶自設系統（包括信管家）充分盡職審查，未有徹底認識客戶自設系統的特點及功能，以及沒有評估並管理相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。

此外，自有關監管規定2018年4月生效以來，日發一直沒有對客戶經客戶自設系統登入自己的互聯網交易帳戶的程序實施雙重認證，違反有關規定。日發要求客戶簽署聲明，當中具體述明公司未能提供雙重認證的登入功能，客戶須自行承擔因此招致任何損失。證監又指日發亦沒有對客戶的資金調動充分地持續監察，以確保其與客戶的業務性質、風險狀况及資金來源相符。特別是證監會識別出存入5個客戶帳戶內的款額與有關客戶所申報的財政狀况並不相稱，情况並不尋常及令人生疑。日發曾致電該等客戶，並接納了客戶答覆而沒有進一步作出任何查問，無要求他們提供任何證明文件以支持其說法。