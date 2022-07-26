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耶倫：就業消費強 沒衰退迹象 前財長：經濟難軟着陸 仍需加息遏通脹

【明報專訊】市場關注周四公布的美國第二季GDP初值前夕，美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，沒有迹象顯示美國經濟處於廣泛衰退，認為即使連續兩季出現GDP收縮，也不意味美國陷入衰退，因為就業市場及消費者需求仍然強勁，揚言「倘美國全國經濟研究所（NBER）宣布美國經濟衰退，我會感到驚訝」。聯儲局本周四議息結果出爐，加上部分主要科技股在本周公布業績，市場採取觀望態度，美股三大指數午夜前窄幅上落，以科技股為主的納指微跌。

美國首季GDP按季折合成年率收縮1.6%，市場估計美國次季GDP按季折合成年率增長0.4%。一旦連續兩季GDP收縮，市場人士一般視此為技術衰退。不過美國經濟衰退的官方仲裁者是NBER，而該機構對經濟衰退的定義為「多數經濟領域的經濟活動連續多個月下滑」。耶倫強調，美國每月仍創造近40萬個就業職位，並不符合官方的衰退定義。不過美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）大潑冷水，稱美國經濟「軟着陸」相信難以實現。惟他呼籲聯儲局官員仍需堅定加息，以遏抑40年來最高的通脹。

每月40萬新職

「兩季經濟萎縮也非衰退」

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員昨晚押注加息0.75厘的概率為77.5%。至於周五公布的美國6月核心個人消費支出（PCE）物價指數，預期將維持在4.7%高位。耶倫表示，通脹確實太高，與其他發達經濟體情况相若。她說，聯儲局負責施行遏抑通脹的政策，預計他們會成功。

薩默斯：衰退風險很大

耶倫稱，美國處於增長放緩的過渡時期，這是必要和適當的。她強調美國經濟衰退「並非不可避免」，儘管不能排除衰退的風險。不過薩默斯認為，美國經濟「不大可能」實現「軟着陸」，形容美國經濟衰退的風險很大。

薩默斯稱，聯儲局須繼續採取有力措施遏抑通脹，如果繼續實施去年那種漠視通脹的「鴕鳥政策」，以後將更加痛苦。他建議美國國會及政府採取一系列措施遏抑通脹，包括加稅、取消進口商品的關稅、降低藥物價格、改善能源政策，並降低預算赤字。

受美國大幅加息影響，強美元正侵蝕美股次季業績。今年以來，美匯指數升逾一成，是20年來高位。美元強勢對美國跨國企業的海外銷售產生負面影響，當國際銷售額由外幣兌成美元後價值將會大減，並削弱美國企業在海外的競價能力。

瑞信：美企業盈利受美元強勢影響

市場預期，美國企業次季收益有望按年增長10%，表現仍然強勁。不過瑞信指出，若不是受美元強勢影響，增幅可達12%。據瑞信推算，美匯指數每上漲8%至10%，標普500指數的收益就會減少約1%。IBM（美：IBM）、強生（美：JNJ）均表示，美元強勢可能令今年收入減少。不過在各板塊當中，科技股所受的影響最大。高盛預計，科技公司一半以上收入來自美國以外。Alphabet（美：GOOG）、Facebook母企Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等，將於本周公布業績。

（綜合報道）

[國際金融]