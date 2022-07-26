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內地蘋果店推限時折扣

【明報專訊】預計今秋發布新一代iPhone的蘋果（美：AAPL），在內地罕有推出限時折扣優惠，部分產品在折扣後的售價低於香港。根據蘋果內地官網的通告，在7月29日至8月1日期間，顧客選擇以支付寶、花唄（12個月分期），又或透過招行（3968）、建行（0939）等一次過支付或12個月分期付款，即可享有部分產品的減價優惠。折扣金額最大的iPhone 13 Pro Max、13 Pro、13及13 mini，減價幅度達600元人民幣。iPhone 12及12 mini，可減價500元人民幣。iPhone SE（第三代）及Apple Watch SE也可減價200元人民幣。

iPhone 13等折實價低過香港

其中iPhone 13、12系列及SE （第三代），內地價格在折扣後低於香港售價，不過iPhone 13 Pro系列及Apple Watch SE在減價後的價格仍高於香港。蘋果將於本周四收市後公布第三財季業績，分析師憂慮經濟疲軟可能影響蘋果的銷售，恐上季收入按年僅增2%至827億美元，為2020年以來最低的增長。相比下，蘋果2021財年第三財季收入按年增36%。

分析預計，iPhone將為上季的總收入貢獻接近五成，而服務業務收入的佔比將超過24%。根據FactSet的數據，分析師預計蘋果上季凈利潤按年跌13%至188.1億美元。富國（美：WFC）分析師將蘋果股價目標價由205美元下調至185美元，摩根士丹利（美：MS）分析師將蘋果目標價由185美元下調至180美元，而花旗（美：C）將目標價由200美元下調至175美元。

（綜合報道）

[國際金融]