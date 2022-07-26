美波音工會否決合約建議 擬8月起罷工

涉3國防工廠2600員工

波音的國際機械師和航空航天工人協會第837區工會表示，波音此前取消了其成員的養老金，並沒有公平地補償。這次投票結果可能預示波音與其他工會的合約談判也將面臨困難的局面，而波音將要與規模更大的西雅圖的國際機械師工會談判。波音將於周三開市前公布次季業績，預期其上季經調整每股虧損收窄至7美仙，去年同期經調整每股虧損60美仙。

此外，美國政府價值75億美元的建設充電站計劃，為特斯拉（Tesla）（美：TSLA）擴大商機。特斯拉已為自己的客戶在全美建立快速充電站網絡，但其他公司生產的電動車無法使用這些充電站。近期的監管文件顯示，特斯拉正向美國政府申請公共資金建設更多快速充電站，若要獲得批准，特斯拉將要向其他電動車廠開放充電網絡。

Tesla申公共資金建快速充電站

根據白宮的資料，特斯拉將在年底前開始生產新的超級充電站設備，使北美的非特斯拉電動車也能使用其超級充電站。特斯拉此前已在歐洲部分國家開放自己的超級充電網絡，近期將會把開放超級充電站的歐洲國家數目增至13個。

（綜合報道）

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