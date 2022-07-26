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劉宇亮：政策傾向提振 內房止跌回穩

【明報專訊】內地房企爆發債務風險，加上業主停貸斷供事件，衝擊持續加大，發酵並危及到了民生保障和社會穩定，市場預期政府救助，內地政府推出政策「保交樓」，資金壓力再蔓延至建築商等。上周總理李克強主持國務院常務會議，要求因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。銀保監會將積極加強與住建部、人民銀行部門的協同配合，支持地方更加有力地推進保交樓、保民生、保穩定工作。

今周彭博引述REDD報道，國務院上周批准設立房地產基金的計劃，將用於支援12家出險房企（陷入流動性困難的房企和部分地方政府新近選定的其他房企）。據悉，該基金首期將從建設銀行（0939）獲得500億元人民幣資金和人行300億元人民幣的再貸款額度；基金規模最高可達2000億至3000億元人民幣之間。

支持剛性需求 彰顯房住不炒

內地亦正考慮制定一項發行棚改專項債券的全國性政策，住房及銀行監管機構正制定有關計劃，以提交國務院審查，但未確定細節及規模，預計政策方案最早下月有進展。 目前內地的房地產基本面底已現，預期政策會傾向提振，後續令行業基本面有所改善。各地紓困樓市做的一城一策的紓困政策，支持剛性需求和合理改善需求，彰顯房住不炒，同時確保需求端活躍，以穩定房地產市場，以解決供給端的債務、保交樓問題的解決，還是以穩定為主，整個內房板塊有望止跌回穩。

獨立股評人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[劉宇亮 股宇有云]