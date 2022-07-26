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中芯秘密量產7納米晶片 反映美國牽制仍大

【明報專訊】據外媒報道，中國最大晶圓代工生產商中芯國際（0981），儘管受到美國政府阻撓採購先進半導體製造設備，仍然取得重大技術突破，成功量產7納米製程，並已秘密為客戶代工生產比特幣挖礦機專用晶片大約一年。不過，有業內人士認為，中芯對於7納米製程技術投產如此低調，而且遲遲未能承接到數量更大的智能手機處理器和基頻晶片訂單，反映美國的「卡脖子」手段仍然發揮相當大的作用。

傳去年7月起低調量產

事緣美國科技研調機構TechInsights7月19日發表報告，稱經拆解MinerVa Semiconductor的新款比特幣挖礦機晶片後，發現它是由中芯7納米製程生產。有關晶片由2021年7月起已開始出貨，意味中芯的7納米製程已秘密投產大約一年。

報告發表後，迅即成為業內熱話。一方面，有人替中芯鼓掌，認為在美國政府嚴格制裁下，仍然能夠取得重大技術進展，實在難得；但另一方面，亦有分析認為，中芯雖然取得技術突破，但仍受美國遏制困擾，更可能引來台積電調查甚或法律手段干擾。

首先，筆者絕對同意，中芯的7納米製程成功量產是重大的技術進步。在此之前，中芯最先進的製程，乃是由2019年第4季開始量產的14納米製程，由14納米製程直接跳到7納米製程，是一下子提升了兩代（中間跨過了10納米製程），而相距還不到兩年。

中芯這一進展，將它和台積電及三星之間的技術差距，縮短到大約兩代的水平（三星剛剛在今年6月30日宣布，其3納米製程已經量產；而台積電的3nm製程亦會在今年下半年量產）。這也再次證明，有「科技狂人」之稱的中芯聯合首席執行官梁孟松確實並非浪得虛名。

翻查資料，梁孟松由2017年10月16日獲中芯聘請為聯合首席執行官，到2019年第4季中芯開始量產14納米製程，也是僅僅大約兩年，當年已經是由28納米製程直接跳到14納米製程，一下子將技術提升兩代（中間跨過了20納米製程）。而早在2020年初，當中芯確定，荷蘭ASML遭到美國壓力，難以向該公司交付它早在2018年5月就已經訂購的那部極紫外（EUV）光刻機之後，梁孟松已向外透露，他規劃中的N+1代製程，將毋須使用極紫外光刻機。一般相信，他所說的N+1代製程，其實就是利用中芯手上的深紫外（DUV）光刻機，但透過多重曝光（Multi-patterning）技術，來達到7納米製程的效果。

不過以多次曝光方式來生產7納米晶片，需付出一定代價。其性能提升和功耗降低幅度，會不及單次曝光的「正宗」7納米製程，而且生產過程也比較耗時，更會令良率降低。但由於單次曝光的7納米製程必須使用到波長較短的極紫外光刻機，對於中芯來說，這也是逼於無奈的辦法。

未產手機處理器 或受制EDA

令人奇怪的是，中芯既然能夠以7納米製程生產晶片，為何未能承接到數量大得多的智能手機處理器和基頻晶片訂單。畢竟，內地紫光展銳和中興通訊都能夠設計出7納米製程的手機處理器。易方資本創辦人王華就認為，相信中芯是受困於EDA（Electronic Design Automation）軟件的技術授權那一關。他指出，挖礦機專用晶片乃是一種「特定應用晶片」（ASIC），其結構相對簡單，有別於手機處理器、電腦處理器等通用處理器包含邏輯運算、快取記憶體等眾多部分和介面。

手機處理器和電腦處理器的生產過程中所需要用到的EDA技術授權，也比ASIC晶片的生產過程多得多。即使晶片設計公司那一端已獲得相關的EDA技術授權，晶圓代工生產商那一端仍然需要獲得同樣的EDA技術授權，才能夠在生產過程對接。有說美國的Synopsys和Cadence，以及德國西門子旗下的Mentor Graphics現時就佔據了大部分的EDA市場。

王華估計，中芯未能以7納米製程承接智能手機處理器和基頻晶片的訂單，很可能就是因為這些EDA軟件巨頭遵從美國政府的禁令，沒有向中芯提生產過程所需的技術授權。雖然內地近年也湧現出一批EDA軟件公司，包括華大九天、芯禾科技、藍海微科技、芯願景等，但這些內地公司的EDA軟件只是在個別工具上取得成績，功能仍然不夠齊全。短期內，它們未必能夠協助中芯繞過有關限制。

另一個令人替中芯擔憂的消息，是台灣媒體傳聞，台積電獲悉中芯的7納米製程已投產後，已決定啟動調查，研究中芯有沒有抄襲其技術，其法務部門也不排除會採取行動。據悉，台積電10多年前曾經控告中芯抄襲其技術，最終勝訴。而梁孟松多年前帶領三星電子在製程技術上反超台積電之後，亦曾被台積電控告抄襲其技術，結果梁孟松被迫離開三星電子。這次梁孟松能否避免當年所犯的錯誤，惹人關注。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]