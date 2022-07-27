moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

阿里申雙重主要上市 可吸北水 股價昨飈半成 分析料首重規避美除牌風險

【明報專訊】中概股除牌危機遲遲未解，在港第二上市的阿里巴巴（9988）公布，申請轉換成港美兩地雙重主要上市，預計今年底前生效。市場憧憬阿里納入互聯互通，昨股價飈升近半成，重上100元，收報104.4元。多家投行認為，此舉有助帶動北水流入，刺激港股交投，港交所（0388）昨收報368.2元，升3.5%。阿里同日發布年報，預計向美國證交會（SEC）提交2022財政年度報告後，將被SEC列入「預定除牌名單」。有分析認為阿里持有高度敏感數據，可能會被內地政府要求在美國除牌，估計在港轉主要上市旨在為退市鋪路。

明報記者 葉翠

自2020年底螞蟻集團上市夭折起，阿里便捲入科企監管風暴，股價從此江河日下，在港上市至今市值已縮水逾40%（見圖1）。昨日阿里美股（美：BABA）開市早段一度升逾4%。阿里指出，自第二上市以來，在港的公眾流通量顯著增加，截至6月底止半年，股份於港美市場的日均交易量分別約7億和32億美元。此外，集團提到，在中國境內擁有大量的經營活動，目前美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）無法在中國境內對其審計師羅兵咸永道作充分檢查，最終可能須從美國退市。

通海：料吸150億元資金

通海證券投資策略聯席總監阮子曦分析，此舉對擴大投資者基礎的作用有限，認為顧及到除牌風險，基金會逐步把美國持倉搬回本港，而短期內，除非退市消息獲確實，散戶不會貿然轉到本港交易，預計港美股比例逐漸走近「一半半」。他又表示，估計此舉帶來約150億元的潛在資金流入，惟不會對此吸納北水寄予厚望，笑言「北水就好似港女，都係跟隨市况」，強調當局放寬監管及發展螞蟻業務才是關鍵因素。

翻查資料，現時在港第二上市的公司，包括京東（9618）和網易（9999）等，有3條路徑可改為主要上市，分別是交易轉移、自願轉換及自主要上市的交易所除牌（見圖2）。阿里今次屬於自願轉換，因此有關第二上市的豁免會被撤銷，須符合有關監管規定才可轉為主要上市。

同股不同權架構 合伙人制料可保留

阿里首次計劃來港上市時，即掀起本港對是否引入同股不同權公司的討論，但值得留意的是，阿里的同股不同權架構有別於目前本港容許的版本，並非就發行股份投票權設立分類，而是設立獨有的合伙人機制，由合伙人掌控董事局簡單多數提名權，確保公司決策權可掌控在合伙人團隊手上；而據去年底港交所修訂第二上市轉換主要上市機制，將可獲豁免保留不合規的同股不同權（WVR）及可變利益實體（VIE）結構，意味阿里將可繼續保留他們獨特的同股不同權制度。