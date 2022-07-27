阿里申雙重主要上市 可吸北水 股價昨飈半成 分析料首重規避美除牌風險

明報記者 葉翠

自2020年底螞蟻集團上市夭折起，阿里便捲入科企監管風暴，股價從此江河日下，在港上市至今市值已縮水逾40%（見圖1）。昨日阿里美股（美：BABA）開市早段一度升逾4%。阿里指出，自第二上市以來，在港的公眾流通量顯著增加，截至6月底止半年，股份於港美市場的日均交易量分別約7億和32億美元。此外，集團提到，在中國境內擁有大量的經營活動，目前美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）無法在中國境內對其審計師羅兵咸永道作充分檢查，最終可能須從美國退市。

通海：料吸150億元資金

通海證券投資策略聯席總監阮子曦分析，此舉對擴大投資者基礎的作用有限，認為顧及到除牌風險，基金會逐步把美國持倉搬回本港，而短期內，除非退市消息獲確實，散戶不會貿然轉到本港交易，預計港美股比例逐漸走近「一半半」。他又表示，估計此舉帶來約150億元的潛在資金流入，惟不會對此吸納北水寄予厚望，笑言「北水就好似港女，都係跟隨市况」，強調當局放寬監管及發展螞蟻業務才是關鍵因素。

翻查資料，現時在港第二上市的公司，包括京東（9618）和網易（9999）等，有3條路徑可改為主要上市，分別是交易轉移、自願轉換及自主要上市的交易所除牌（見圖2）。阿里今次屬於自願轉換，因此有關第二上市的豁免會被撤銷，須符合有關監管規定才可轉為主要上市。

同股不同權架構 合伙人制料可保留

阿里首次計劃來港上市時，即掀起本港對是否引入同股不同權公司的討論，但值得留意的是，阿里的同股不同權架構有別於目前本港容許的版本，並非就發行股份投票權設立分類，而是設立獨有的合伙人機制，由合伙人掌控董事局簡單多數提名權，確保公司決策權可掌控在合伙人團隊手上；而據去年底港交所修訂第二上市轉換主要上市機制，將可獲豁免保留不合規的同股不同權（WVR）及可變利益實體（VIE）結構，意味阿里將可繼續保留他們獨特的同股不同權制度。