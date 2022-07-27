進一步「分家」 螞蟻9高層全退任阿里合伙人

螞蟻獨董比例升至50%

據阿里年報所述，公司5月31日修訂「合伙協議」，合伙人應由「阿里巴巴集團人士」擔任，「阿里巴巴集團的關聯方人士」不再擔任合伙人。是次退出名單除了井賢棟、倪行軍外，更有其他7名高層彭翼捷、邵文瀾、邵曉鋒、孫利軍、吳敏芝、曾松柏和趙穎。

另外，近期螞蟻持續強化董事會作用，擴大董事履職範圍，又引入多名外部獨立董事。目前螞蟻董事會已有4名獨董，比例提升至50%，來自阿里的非執行董事則由3人減至2人。

螞蟻自2020年上市觸礁以來，監管當局除了一直要求螞蟻整頓為合規的金融控股外，更要求螞蟻提升獨立性，阿里與螞蟻須獨立管理各自業務和不向對方透露公司資訊，如上月開始雙方不再共用同一平台發布內部文件和消息。

阿里合伙人可提名董事會成員

至於阿里的合伙人制度，則於2010年確立，與一般公司高級管理層、董事會角色有所不同。合伙人主要角色是促進管理層之間的相互協作，同時擁有提名董事會簡單多數成員的專屬權利，這亦令阿里巴巴雖然未設有A、B類股份，但仍被視為「同股不同權」公司。