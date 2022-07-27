陳爽涉嚴重違法遭中紀委調查 港授勳名單「消失」

陳爽現時在港擔任多項公職，2019年5月以工作安排原因辭任，翌年創立紳灣資本，專注私募股權和信貸投資，股東包括紅杉資本中國和IDG資本。

陳爽現年55歲，2001年2月調入中國光大集團工作，屬光大集團「老臣子」，曾出任多間光大系上市公司董事，2004年加入光大控股後一直專注基金投資工作，先後分拆中國飛機租賃（1848）、光控精技（3302）等公司上市，被外界視為光大控股靈魂人物。陳爽離開集團後，2020年創立紳灣資本，中信里昂證券前副執行長孫劍鋒亦在2021年初加入紳灣資本，管理私人信貸業務。

陳爽持有華東政法大學法學碩士及香港大學專業進修學院法律文憑，現為上海証大房地產（0755）獨立非執董，以及億都國際控股（0259）非執董。此外，他在港同時擔任多項公職，包括「香港增長組合」管治委員會非官方委員、香港科技園董事會成員、金管局外匯基金諮詢委員會轄下金融基建及市場發展委員會委員、貿發局內地商貿諮詢委員會委員、團結香港基金參事等，亦曾任金發局非官方委員及香港中資證券業協會副會長。陳爽原本亦在政府最新公布的授勳名單中，但後來被移除。