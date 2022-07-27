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內房續反彈 碧桂園飈13%冠藍籌

【明報專訊】近日市場頻傳官方出手處理內地房地產企業資金問題消息，外電報道，昨日中國房地產業協會舉辦房地產紓困項目和金融機構商洽會，帶動內房及物管股繼續反彈，碧桂園（2007）上升13.4%，碧桂園服務（6098）亦升7.7%，為昨日表現最佳藍籌。消息亦利好受按揭停供困擾的內銀，零售業務較重的招商銀行（3968）昨升3.01%。

折讓13%配股 集資27億

另外，碧桂園（2007）以每股3.25元配售8.4億股，較昨日收市價3.72元折讓12.6%，集資約27.3億元，資金擬用於償還離岸債務，及一般營運資金。碧桂園大股東及發行人將設有90天禁售期。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，主板成交連續第三日不過千億元，昨日只有965億元。科技股在阿里巴巴（9988）帶動下做好，美團（3690）和騰訊（0700）升1.3%及0.9%，帶動恒指回升至10天線所在的20,689點水平，收報20,905點，上升343點或1.7%。科指上升1.4%，報4596點，國指上升1.5%，報7185點。港股通獲北水淨流入10.12億元。

太陽能股昨做好，協鑫科技（3800）上升7.5%，信義光能（0968）上升近3%。港元拆息繼續向上，本地銀行股向好，匯控（0005）升2.6%，周五公布業績的渣打銀行（2888）升1.7%。

市場觀望 成交不足千億

第一上海首席策略師葉尚志認為，主板成交繼續不超過1000億元，對後市表現的啟示性不足，不過，港股受惠內地政策寬鬆，股價已在去年下跌，目前估值已相當低，有足夠的安全空間。港股企業的業績期將在8月展開，葉尚志指市場下調港股盈利預期，去年股價已經調整，因此影響應不如美股大，認為受惠政策的行業，例如新能源電力和汽車，業績將更為突出。