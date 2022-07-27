溶劑業務51%售太盟 葉氏化工股價急挫

伙太盟內地建醋酸廠 助控成本

葉氏化工公布，集團出售旗下溶劑業務附屬公司謙信化工51%實際權益予太盟。謙信化工的溶劑年產能超過160萬噸，是全球最大的醋酸酯類溶劑製造商。集團稱，其溶劑業務的主要競爭對手，以垂直整合來增強控制原材料（醋酸、一氧化碳）的成本及供應，令其產品更具競爭力，但由於集團並無就自身溶劑業務進行垂直整合，正處於劣勢，未來更或會因此失去市場份額。因此，集團將與太盟合作，斥資約17億元人民幣於湖北省的荊門化工園區興建年產達到60萬噸的新廠房以生產醋酸，並從園區內、太盟旗下的氣體廠房輸入一氧化碳，以垂直整合自產原材料，提升溶劑業務的邊際利潤及競爭力。

集團強調，雖然其於謙信化工的實際權益將由75%減少至24%，但預期溶劑業務業績隨著新廠房落成將持續改善，為集團貢獻穩健的利潤收益。集團續稱，出售所得款項淨額約為24.51億元，並錄得未經審核收益約11.88億元，這些資金將用於涉及新材料及新技術的戰略投資項目。此外，收益亦將用於償還銀行貸款，及滿足一般營運資金需求。