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溶劑業務51%售太盟 葉氏化工股價急挫

【明報專訊】太盟資本旗下基金近年對工業、燃氣、地產等業務持續保持興趣，最近再於港股市場出手。葉氏化工（0408）前晚公布，太盟以約26.88億元購入旗下經營溶劑業務的謙和化工實益51%股權，為近年在港工業股最大宗交易。葉氏化工昨早復牌，昨曾跌最多11.6%，低見4.03元，其後跌幅收窄，收市報4.36元，跌4.4%。

伙太盟內地建醋酸廠 助控成本

葉氏化工公布，集團出售旗下溶劑業務附屬公司謙信化工51%實際權益予太盟。謙信化工的溶劑年產能超過160萬噸，是全球最大的醋酸酯類溶劑製造商。集團稱，其溶劑業務的主要競爭對手，以垂直整合來增強控制原材料（醋酸、一氧化碳）的成本及供應，令其產品更具競爭力，但由於集團並無就自身溶劑業務進行垂直整合，正處於劣勢，未來更或會因此失去市場份額。因此，集團將與太盟合作，斥資約17億元人民幣於湖北省的荊門化工園區興建年產達到60萬噸的新廠房以生產醋酸，並從園區內、太盟旗下的氣體廠房輸入一氧化碳，以垂直整合自產原材料，提升溶劑業務的邊際利潤及競爭力。

集團強調，雖然其於謙信化工的實際權益將由75%減少至24%，但預期溶劑業務業績隨著新廠房落成將持續改善，為集團貢獻穩健的利潤收益。集團續稱，出售所得款項淨額約為24.51億元，並錄得未經審核收益約11.88億元，這些資金將用於涉及新材料及新技術的戰略投資項目。此外，收益亦將用於償還銀行貸款，及滿足一般營運資金需求。