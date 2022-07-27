moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

沃爾瑪再盈警 股價急挫 稱通脹打擊零售 料季度收入跌14％

【明報專訊】通脹高企影響消費情緒。美國經濟諮商會（CB）昨公布的7月消費信心指數降至95.7，是去年2月以來低位。美國零售業巨擘沃爾瑪（美：WMT）在10周內第二次發盈警，指通脹壓力令美國零售環境進一步惡化，透露要為商品打折來清理過多的庫存，預期在3周後公布的5至7月季度業績，營運收入將按年跌13%至14%，全年跌11%至13%。沃爾瑪在5月首次發盈警時，預期全年利潤輕微倒退，當時曾拖累股價暴跌近兩成。沃爾瑪昨早段股價最多跌約9%，並拖累零售股板塊早段下滑。

倉儲式超市Costco（美：COST）股價早段跌3%，電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）跌4%，折扣零售商Target（美：TGT）及梅西百貨（Macy's）（美：M）各跌5%，百貨公司Kohl's（美：KSS）更挫7.5%。道富環球標普零售行業交易所買賣基金（SPDR S&P Retail ETF）早段跌4%。在網購銷售放緩之際，電商平台Shopify（美：SHOP）宣布在全球裁員一成，約1000員工面臨失業，該股早段挫16%。美股3大指數早段下滑，道指早段跌逾百點。主要科技股本周公布業績前，投資者趨於審慎，以科技股為主的納指早段跌逾1%。

通用汽車次季利潤跌四成

受加息及家庭購買力下降影響，國際貨幣基金組織（IMF）將美國今年經濟增長預測，由3.7%大幅下調至2.3%（相關新聞刊B2）。有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）此前指出，利率上升及沉重的債務負擔令美國面臨嚴重衰退，預計經濟僅輕微下滑的人「純屬妄想」。他認為美國目前面臨滯脹和嚴重債務危機的雙重夾擊，形勢可能比1970年代的石油危機及2008年金融海嘯後更嚴峻。

由於中國的合資業務罕有錄得虧損，加上供應鏈受阻妨礙晶片等的供應，通用汽車（美：GM）次季利潤按年大跌四成至16.9億美元，經調整每股盈利1.14元，低於分析師預期，該股早段跌2%。受零件供應短缺影響，通用汽車上季有近10萬輛車未能交付。不過該公司有信心下半年可提高產量，維持此前的全年盈利指引，預計全年利潤可達96億至112億美元。

麥當勞加價抵消成本上漲

麥當勞（美：MCD）第二季收入按年跌3%至57.2億美元，略低於分析師預期，這部分源於麥當勞關閉在俄羅斯和烏克蘭的門店。麥當勞因俄烏危機而出售俄羅斯業務涉及12億美元的費用，導致上季利潤按年跌46%至11.9億美元。不過菜單加價，有助抵消成本上漲。上季經調整每股盈利2.55美元，高於分析師預期。麥當勞股價早段升逾1%。

由於餐廳、劇院等娛樂場所的飲品銷售從新冠疫情恢復，令全球銷售數量增加，加上受加價推動，可口可樂（美：KO）在截至7月1日的第二財季，經調整每股盈利70美仙，高於分析師預期。

可口可樂最新預計，全年內部收入將增長12%至13%，高於原先估計的7%至8%增幅，其股價早段升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]