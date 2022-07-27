Coinbase涉交易未註冊數碼證券

【明報專訊】彭博社引述3名知情人士稱，美國證交會（SEC）正調查虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）是否為美國客戶交易尚未註冊為「證券」的數碼資產。SEC此前曾指出，Coinbase交易的9種數碼資產實際上是證券，而Coinbase否認其事。作為美國最大的虛幣交易平台，Coinbase目前可交易逾150種代幣，若相關資產被視為證券，Coinbase或需註冊為交易所。受聯儲局即將加息的影響，加上監管機構收緊對虛幣交易的規管，主要虛幣昨價格下跌，比特幣跌穿2.1萬美元，跌至近一周低位。
兩名知情人士向彭博社稱，在Coinbase擴大可交易的代幣數量後，SEC已加強對該平台的審查。此外，SEC早前以內幕交易為由，起訴該公司一名前經理及另外兩人。
Coinbase發言人向路透社否認把證券上架。Coinbase法律總監Paul Grewal稱，希望與SEC合作，釐清問題。他表示，有信心在Coinbase的嚴格審核下，證券不會上架，而SEC也審查過該審核流程。面對虛幣價格波動，美國政界對收緊虛幣規管的呼聲愈來愈高。SEC主席Gary Gensler將矛頭指向交易平台，認為它們應採取更多措施保障散戶。