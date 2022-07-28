moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時

【明報專訊】為打擊黃牛，香港經深圳灣口岸返內地的深圳「健康驛站」網上預約自7月10日起由每日鬥快搶名額改為抽籤制，但每日2000個名額仍然供不應求（見另文）。近日天氣屢破高溫，北上更是苦不堪言。本報記者周一便體驗長達逾7小時的過關辛酸，當中6小時都是在等待。長時間的排隊加上人頭湧湧，其間有長者身體不適，被市民炮轟為何不設關愛通道。

明報記者 沈燕媚

本報記者周一（25日）下午3時左右抵達深圳灣口岸。根據要求須即場做一次核酸檢測，現場排隊人數不多，約15分鐘便完成，核酸站旁是一個有冷氣的等候區，亦有飲品販賣機，因此等待過程並不算辛苦，大約個多小時記者便收到核酸結果。檢測呈陰性的話便會獲發綠色手帶，戴上後可從香港口岸出境前往深圳入境大廳，如果檢測結果為陽性，便會被戴上紅色手帶並安排到隔離區。

即場檢測 個多小時有結果

由於等候核酸檢測結果需時，加上深圳入境大廳採取人流管制，每隔一段時間才讓人分批進入大廳，因此入境大廳前一小片空間便成為了嚴重樽頸位。當日記者在入境大廳前排隊等候約3小時，目測現場有逾500人，加上每次放行人數有限，人龍移動緩慢。人多聚集，現場空氣悶焗，兼不能上洗手間，其間有長者身體不適需要協助。有市民感到不滿，不理解為何沒設置「關愛通道」。

入境大廳前排3小時 悶焗兼不能上廁所

記者進入入境大廳時已是夕陽西下，但仍未能立即辦理入境手續。首先，入境者須預先於微信小程序「海關旅客指尖服務」填寫健康申報表，將生成的黑色二維碼（俗稱黑碼）展示給職員檢查，獲發貼紙後在入境廳外再做一次核酸檢測，完成後不用等結果。之後再以手機填寫「入境旅客軌迹卡」並生成藍色二維碼（俗稱藍碼），然後才能排隊辦理入境手續。由於近日海外經香港返回內地的人士大增，關員會詳細查問部分海歸人士的出國資料，加上當日只開設4個櫃枱，所需時間更長，也是導致入境大廳難以大量放行等候人士的原因之一。

完成入境手續後，再有職員檢查過關前一日由香港指定檢測中心發出的紙質核酸報告，便會按照申報目的地分配至不同區域的隔離酒店。記者留意到，可選擇酒店檔次的南山區，因近日疫情爆發，只會接待南山區居民，職員會即場要求申報南山區的入境人士念出住址和提供住址證明。

1日半做4次核酸 宜自備糧水

完成所有程序後，離開入境大廳到達候車區已是晚上9時，換言之從到達香港口岸計起已花了6個小時，其間除非自備糧水，否則就只有候車區提供的免費蛋糕可以充飢，過程中能去洗手間的機會亦有限，否則隨時要重新排隊。為手機充電也是需要注意的問題，因過關需要用到手機申報的程序較多。等候接駁巴士的時間也要看運氣，記者當晚等了個半小時才上車離開，到達隔離酒店房間已經是晚上11時。粗略計算，7個多小時當中，等核酸檢測、等入境及等車便花了近6個小時，與去年底整個過程只要大約兩小時相比，時間多了逾兩倍。

除了等候時間過長被轟不人道，出發前要在香港做一次核酸檢測獲取24小時內的報告，到達香港口岸再做一次，深圳入境廳又做一次，到達酒店還要再做一次，4次核酸檢測究竟是必須還是可以簡化，這亦值得反思。此外，長者不熟悉智能手機操作也是一大問題，有前日過關的港人楊先生表示，幸好女兒事前幫忙在他和太太手機申報黑碼及藍碼，令過關流程尚算順暢，「最好有人幫手協助填寫資料，因好多老人家唔識用手機填」，楊先生道，他希望簡化有關程序，加快過關。

[活在灣區]