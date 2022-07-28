moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

H按升穿鎖息上限 加P壓力增

【明報專訊】美國聯儲局宣布議息結果前夕，港元拆息（HIBOR）繼續全線向上，與按揭利率相關的1個月拆息昨報1.309厘（見圖），創2020年4月以來新高，以普遍H按訂價H+1.3厘計算，按息升至2.61厘，升穿一般鎖息上限的2.5厘，增加香港銀行上調最優惠利率（P），以推高鎖息上限的需要。財政司長陳茂波接受本港傳媒訪問時，表示本港加息無可避免，4年來首次加P或在未來數月發生，不過現在樓市與1998年金融風暴不同，認為今次加息不會重演當年樓市危機。

陳茂波：加息難免 樓市危機不重演

由於港美1個月拆息息差由早前的1.4厘逐步收窄至不足1厘，港匯自上周四（21日）以來，未有跌至7.85弱方兌換保證，金管局因而未再承接港元沽盤，但昨晚港匯已跌回7.8499。陳茂波表示，香港銀行流動性仍相對充足，香港毋須跟隨美國加息幅度及速度，銀行上調最優惠利率的時間，將取決於銀行流動性等因素。

利率上升利淡樓市氣氛，陳茂波稱，加息令供樓負擔加重，自然令樓市情緒受損，不過現在情况與1998年樓市急跌不能相提並論，因為影響樓市一系列因素已不相同。他表示，當年主要按揭利率為P+2.5厘，相對目前H按息率設鎖息上限，封頂息率低於P息，而且市民持貨能力強，發展商提供槓桿較低，因此單靠加息不太可能導致樓價急跌。當年樓市投機風氣盛行，1997年樓市成交達17萬宗，相對去年只有7.2萬宗，價格亦平穩，加上考慮潛在住屋需求仍強勁等因素，因此他認為置業人士再跌入負資產的風險很低。

華僑永亨銀行經濟師姜靜預計，本港銀行今年將累計上調最優惠利率0.25厘，考慮銀行資金成本持續上升，認為P最快會在今季開始提高。目前銀行資金仍然充裕，因此實際加息時間，取決於銀行以擴大息差還是以資金狀况作優先考量。

該行預計至今年第四季，1個月港元拆息將升至1.95厘，收窄與最優惠利率的息差至3厘以下。姜靜表示，若銀行較重視息差，可能會選擇今明兩季各加息0.125厘，如銀行的資金水平仍然充裕，則可能待年底才一次過加息0.25厘。