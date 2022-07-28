上月率先調升鎖息上限 富邦：暫不考慮再加

【明報專訊】雖然港銀未上調最優惠利率（P），不過富邦銀行在上月底率先將新做H按的鎖息上限，調升0.225厘至2.725厘。富邦執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，暫時沒考慮再上調鎖息上限，因為該行按揭業務着重轉按市場，客戶對鎖息上限調升的敏感度較一手買家低，業務沒有因此受明顯影響。不過加息始終是客戶置業考慮因素，P上調也提高準買家還款能力要求，她認為息口上升對按揭業務有一定影響，在上半年錄得理想增長後，期望下半年仍有一定增幅。
去年富邦零售銀行業務的稅前溢利增長17%，葉嘉敏表示，今年初至4月本港爆發第五波疫情，三分之一分行不能營業，加上投資環境較去年下半年差，影響分行銷售，疫情亦減少信用卡業務收入，今年上半年零售業務的稅前溢利增幅降至接近雙位數水平。防疫措施目前大為放寬，她表示，分行銷售和信用卡消費已大致回復至第五波疫情前水平，但信用卡收單業務仍要配合商戶恢復擴張，需較長時間復蘇。富邦上月在太古城重設分行，葉嘉敏表示，現時該行有17間分行，會繼續調整佈局，例如正物色在將軍澳開設分行。該行有約百名前線員工，隨着新分行和新業務推出，她稱，正積極增聘前線人手，只要「適合就請」，沒有設特定上限。