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騰訊阿里分別持股 檸萌洪九果品擬招股

【明報專訊】路透社旗下IFR引述消息報道，大型科網股旗下公司計劃陸續安排上市。騰訊（0700）持股近兩成的檸萌影視將於明天（29日）啟動簿記建檔，擬集資6000萬美元（約4.7億港元），聯席保薦人為摩根士丹利及中金。此外，阿里巴巴（9988）有份持股的重慶洪九果品將於今起預路演，並於下周建簿，集資最多3億美元（約23.5億港元），獨家保薦人為中金。

兩家公司日前已通過港交所（0388）上市聆訊。據初步招股文件，檸萌影視為中國劇集公司，共製作及發行了17部劇集，包括《小別離》、《小歡喜》、《小捨得》等現實生活題材劇集。集資所得約10%擬用於擴展IP（智慧財產）庫以用作改編劇集；50%用於製作自家版權劇；15%用於內容營銷及廣告的開發等；15%用於尋求戰略投資及收購；10%用作一般企業用途。

金山雲擬來港雙重上市

此外，據港交所網站顯示，小米（1810）創辦人雷軍有份投資、金山軟件（3888）旗下的雲服務公司金山雲（美：KC）昨日遞交上市申請，此前集團曾透露正探索在港雙重上市。聯席保薦人為中金、摩根大通及瑞銀。早前美國證交會（SEC）依據《外國公司問責法》（HFCAA），把集團由「預定除牌名單」轉入「確定名單」，目前已有逾150家中企處於確定名單之中。

明報記者

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