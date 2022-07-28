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海底撈創辦人夫婦轉讓51億元持股

【明報專訊】據聯交所資料顯示，內地連鎖火鍋海底撈（6862）創辦人施永宏及其妻子李海燕分別申報，周一（25日）將所持約2.51億股海底撈股份，以及約4711萬股頤海（1579）股份轉讓，以昨日收市價計，涉及股份市值接近51億元，惟兩人未有披露轉讓對象、交易模式及作價。

海底撈及頤海股價昨分別收跌1.9%及1.4%。按海底撈股價周一收報16.02元計，該批股份轉讓時市值約40.21億元，兩人減持後持股降至5.22億股或9.36%；而兩人旗下的SYH NP持股降至1.84億股或3.29%，即二人持有海底撈股份比例由21.65%降至12.65%。

另按頤海股價周一收報24.2元計，兩人轉讓股份當時市值約11.4億元。兩人旗下Twice Happines及信託公司Cititrust Private Trust，持有頤海股份總數由1.77億股降至1.3億股，持股比例由16.93%降至12.43%。

海底撈曾於今個月中宣布考慮分拆海外業務特海國際（Super Hi）上市，並已提交上市申請，以介紹形式上市；當時公司稱將以實物分派方式，其所持有特海國際全部90%股權，按照股東持股比例分派。不過特海國際已連續3年虧蝕，合共虧損約18.56億元；今年首季仍虧損2849.9萬美元（約2.22億港元），較去年同期擴大13.2%。