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沽空機構指名創謊稱620店性質 公司：毫無依據 設專組調查

標籤：經濟

【明報專訊】名創優品（9896）回港上市剛過兩周，沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）前晚即發表報告狙擊，指通過去年11月開始的調查，發現名創優品的業務正在走下坡，超過620家所謂的獨立特許經營權的店舖，實際與集團主席葉國富及高管相關（表）。公司用以吸引投資者的「輕資產、高利潤」的商業模式是一個謊言，認為集團的價值，實際只有當前股價的一小部分。

明報記者 蕭嘉聰

名創優品昨日開市前發布自願公告，指報告毫無依據，而且包括集團資料的誤導性結論及詮釋，董事會正審查相關指控，並考慮採取適當行動以保護股東利益。同時，董事會決定成立由獨董徐黎黎、朱擁華及王永平組成的獨立委員會，監督報告相關指控所開展的獨立調查，將適時聘請獨立專業顧問協助獨立調查。集團昨日股價依然受挫，昨最低曾見12.26元，收市仍大跌10.9%至12.46元，較上市價13.8元潛水9.7%。

稱逾600特許店 用同一電話號碼

殺人鯨資本發現，根據中國公司紀錄，集團在內地逾620間獨立特許經營權店舖的註冊資料當中，大部分均使用同一電話號碼，同時部分店舖由集團管理層、或與主席葉國富關係密切人士擁有，而非獨立特許經營。殺人鯨認為，店舖實際上是由集團主席相關的高管或個人秘密擁有及經營，有違其自稱的「輕資產、高利潤」的商業模式。截至去年底名創優品有5000多家店舖。

報告更稱，根據名創優品網站、員工採訪及內媒報道發現，其收入較上市前大跌四成，加上爆發新冠疫情前大規模關閉店舖，為吸引更多特許經營商，過去兩年間特許經營費降低了63%，明顯反映業務對特許經營商的吸引力已大大降低，可見名創優品已是一個衰落的品牌（a brand in decline）。

指財表現巨額資金 仍在港集資5.6億

報告解釋，該商業模式原先可推動集團快速擴張，同時最大限度地減低前期資本開支，亦可產生高利潤，而不受傳統零售商的營運開支和複雜性所拖累，不過品牌已走下坡，為向投資者展示店舖增長，或別無選擇只能秘密開設和經營店舖，同時隱藏相關成本。因此，即使集團的財務報告呈現巨額資金以及業務可產生健康現金流，仍要在港二次上市集資約5.6億元。

殺人鯨資本認為，基於以上證據，集團的商業模式只是一個謊言，不但破壞其財務數據的真實性，更反映名創優品只值當前股價的一小部分。