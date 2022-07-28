澳門設公開競投委員會 料準備競牌

參與官員層次升級

有別於20年前的公開競投委員會舊制，當時由經濟財政司一個司，搭配博監局、旅遊局及土地工務局高層及其他較低層級共8名官員，在新制9名成員中，則由五大司長中委派行政法務司、經濟財政司及社會文化司其中三司參與，加上過往委任的博監局、旅遊局及土地工務局高層之外，新增委任司警、行政會秘書等高層，層次上明顯升級。該委員會將在首次會議中選出主席及秘書，博監局負責協調及後勤。根據2001年10月尾宣布成立公開競投委員會，到翌年2月上旬公布投牌結果，歷時逾3個月時間計，此前已有證券商參考過往經驗，料賭牌公開競投會由今年7月尾開始，並在11月左右有結果。

此外，澳門政府同時宣布博彩委員會重新訂定及運作，今後每年定期開兩次全面會議，有別自2010年成立後，未有規定具體開會時間，意味該委員會將成恒常機制。博委會主要參與制訂政策、規範及指引。今次改制後，委員會主席不再由特首擔任，而是由經濟財政司出任，特首改派代表出席，同上屆一樣，由五大司長出任成員。