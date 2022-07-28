Citadel系兩企業 擬租IFC兩層

過去年半 兩公司亞太區增聘逾六成員工

Citadel及Citadel Securities目前仍以香港作為亞洲總部，有別於過往對冲基金較着重長短倉策略，Citadel向來以多元策略建倉著稱。不過，據彭博5月報道，同為對冲基金公司的Myriad Asset Management則計劃關閉在港辦事處。另一方面，近年崛起兼以港為基地、由前雷曼坐盤交易員Benjamin Fuchs坐鎮中國信貸的巨額損失，致管理資產大縮三分之一，降至36億美元。

彭博報道，BFAM管理的基金在6月再次錄得3.2%跌幅，上半年跌幅共擴大至近16%，其亞洲機會基金更面對投資者贖回潮。有消息人士指，當月的贖回金額不到對冲基金資產的10%，並提出以現金結算當月約77%的贖回，剩餘23%贖回將透過「清算工具」的股份折現。知情人士又稱，自6月以來投資團隊招聘了3名新員工，並計劃下月在倫敦開設一個辦事處。