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Citadel系兩企業 擬租IFC兩層

標籤：經濟

【明報專訊】本港人才流失問題愈趨嚴峻之際，彭博社報道，美資對冲基金大老Ken Griffin旗下Citadel（城堡投資）及證券公司，均正計劃於國際金融中心二期（IFC）再租一層辦公室，分別為59樓及42樓，料在港寫字樓面積各增2.2萬平方呎。報道又指，過去一年半，這兩家公司在亞太區增聘逾六成員工，達到約350人，當中香港人手佔71%，為近期少數對冲基金在港擴充規模。

過去年半 兩公司亞太區增聘逾六成員工

Citadel及Citadel Securities目前仍以香港作為亞洲總部，有別於過往對冲基金較着重長短倉策略，Citadel向來以多元策略建倉著稱。不過，據彭博5月報道，同為對冲基金公司的Myriad Asset Management則計劃關閉在港辦事處。另一方面，近年崛起兼以港為基地、由前雷曼坐盤交易員Benjamin Fuchs坐鎮中國信貸的巨額損失，致管理資產大縮三分之一，降至36億美元。

彭博報道，BFAM管理的基金在6月再次錄得3.2%跌幅，上半年跌幅共擴大至近16%，其亞洲機會基金更面對投資者贖回潮。有消息人士指，當月的贖回金額不到對冲基金資產的10%，並提出以現金結算當月約77%的贖回，剩餘23%贖回將透過「清算工具」的股份折現。知情人士又稱，自6月以來投資團隊招聘了3名新員工，並計劃下月在倫敦開設一個辦事處。