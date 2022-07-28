moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

阿信屋去年多賺23% 擬攻商貿區

標籤：經濟

【明報專訊】連鎖零售店「759阿信屋」母公司CEC國際（0759）公布，受惠有效控制成本，截至今年4月底全年純利約3988.4萬元，按年增長23.4%，每股派末期息1仙。公司指，近年商貿區舖位受經濟環境影響而租金有所回落，未來計劃在商貿區物色分店舖位。

零售收入跌5.1% 電子製造增11.2%

集團期內收入按年跌4.5%至20.09億元，其中主要由於主業零售業務收入下跌5.1%至19.22億元；電子元件製造業務分部收入則為8573.5萬元，增長11.2%。於4月底止，僱用員工約1500名，按年淨減少100名；前線人員之薪資佔收益比重按年上升0.5個百分點至8.5%，平均每店前線人員數目維持約4人水平，與去年相若。去年度會員卡每周連續使用1次或以上約為55萬張，至於每5周連續1次或以上為140萬張，均與去年度相若。

公司表示，在「第五波疫情」近尾聲下，其主要商品被大量搶購及補貨需時，去年度零售業務之存貨總值1.02億元，按年減少42%。此外，年內獲來自政府有關新冠疫情之補助金額約18.6萬元，較去年度獲4154.7萬元大幅減少。

於4月底，759阿信屋分店總數目172間，按年淨減少2間，其中新開業9間，結束11間。公司指，目前大部分分店位於民生地段，再於住宅區尋找商舖大肆拓展的潛藏空間有限，加上近年民生舖位的租金競爭激烈，導致居高不下，相反商貿區的舖位租金則有所回落，故此未來將着力於商貿區尋找更多分店舖位。