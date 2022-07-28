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瑞信上季蝕130億遠超預期 削投行業務減成本

【明報專訊】瑞信（瑞士：CSGN）在Archegos基金爆煲後仍未扭轉頹勢。由於投行和交易業務虧損，加上訴訟費用增加，瑞信第二季虧損達15.9億瑞郎（約130億港元），市場預期虧損為2.06億瑞郎（約16.8億港元），這也是瑞信連續3季錄得虧損。

撤換行政總裁 兩年半來第二次

由於客戶減少交易以應對市場波動的風險，該行上季淨資金流出達77億瑞郎（約629億港元）。瑞信昨啟動新的戰略評估，以進一步削減投行業務，並降低整體成本。該行同時宣布撤換行政總裁Thomas Gottstein，由資產管理部門主管Ulrich Koerner接任，是瑞信2020年2月以來再次撤換CEO。瑞信昨晚股價升2%。

Archegos爆倉導致整個華爾街損失百億美元，其中瑞信所受的打擊最大，削弱了投資者對其信心。Gottstein與董事長Axel Lehmann一直尋求引領瑞信恢復穩定，但最終宣布易帥。接任的Koerner去年加入瑞信，此前他在瑞銀（瑞士：UBSG）擔任過11年高層。

瑞信上季投行業務收入按年跌43%，整體收入按年跌29%。瑞信此前曾表示，理財客戶正削減負債，並減少對產品和投資的購買。由於利率上升，且存在全球衰退的風險，企業沒有發行太多股票或債券。瑞信上季財富管理收入下降34%，資產管理部門收入下滑25%。

（綜合報道）

[國際金融]