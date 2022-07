【明報專訊】噚日特區政府宣布新一批授勳名單,長和系主席李澤鉅雖然無份,但就反而揚威海外,獲得由意大利總統馬塔雷拉所頒發嘅「意大利之星最高將領勳章」(Grand Officer of the Order of the Star of Italy),以表揚佢推動當地經濟同科技發展。查實長和系創辦人李嘉誠亦曾經獲意大利授勳,認真係虎父無犬子。