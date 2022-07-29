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鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引

【明報專訊】美國聯儲局連續兩個月重手加息0.75厘遏止通脹，市場觀望官方對後續加幅看法。不過聯儲局主席鮑威爾一改3月加息以來做法，沒有為下次加息幅度提供指引，稱會逐次會議制定貨幣政策，步伐取決於經濟數據。他表示6月公布的點陣圖，仍是利率路徑最佳指引，意味今年底加到3.25厘至3.5厘，以及明年加到3.5厘至3.75厘頂峰的預期不變。

提「放慢加息」 被指「轉鴿」

鮑威爾在議息後記者會表示，在當局評估政策調整累計對經濟和通脹的影響時，放慢加息步伐是合適的做法，言論被市場視為「轉鴿」之舉，標指在周三的升幅擴大至2.62%。美國2年期以上債息昨日均降至3厘以下，美元指數則報106.5點，較月中高位109.3點下跌2.56%。不過鮑威爾重申將通脹降回2%目標的決心，提及必要時會毫不猶豫採取更大幅度行動。為解通脹壓力，他認為有必要在某程度上放緩勞動市場和經濟增長，預期高通脹和低經濟增長將會持續一段時間。據芝商所FedWatch工具，市場主流預期9月加息幅度將降至0.5厘，11月和12月各加0.25厘，甚至只加其中一次。

瑞銀料儲局9月加息0.5厘

瑞銀投資銀行美國經濟師Jonathan Pingle亦預計，聯儲局會在9月加息0.5厘，因為目前已達聯儲局中性利率水平，料將逐步偏離前置加息的政策。不過他仍不排除再次大幅加息的可能，因為通脹過熱短期難以緩和，該行預期今日公布的6月個人消費支出價格指數（PCE）將進一步加速上升，鮑威爾已表示即使以經濟增長作為代價，當局也會全力遏止通脹。