moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％

【明報專訊】今年初上海新冠病毒疫情爆發，影響當地居民外出消費及商業活動。昨日公布截至6月底止中期業績的恒隆地產（0101）旗下上海恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場期內的收入受拖累，按年分別跌17%及2%。不過因應新項目武漢恒隆廣場帶來收入貢獻，其他城市的商場收入錄增長，在本港亦有藍塘道一個大宅銷售入帳，因此中期基本盈利按年增0.8%，達22.17億元，每股中期息維持0.18元。

同時，其母公司恒隆集團（0010）中期基本溢利則按年增長1.1%，達16億元，每股派中期息0.21元，與去年同期持平。摩根士丹利發表報告表示，恒隆地產的中期基本盈利，比其預期按年跌5%為佳。

董事長陳啟宗形容，過往6個月形同是對集團的壓力測試，預料疫情一旦紓緩，業績便有望向好。不過回應集團會否趁市况低迷時出手收購或競投土地時，他指在世界處於混亂時，去「擁抱熊市」，除見到有好的東西絕對會去買之外，亦要小心為上。他料香港寫字樓未來供應太多，至於會否入標競投中國恒大（3333）旗下灣仔恒大中心，他稱若見到他們入（標）時，便會見到；若見不到他們時，就自然沒有（入標）。

陳啟宗：收購小心為上

在內地市場方面，陳啟宗更認為當地的熊市是「此熊非彼熊」，市面其實分很多類「熊」，有些熊市是可以入市購買，但是有些市况就要「忍一陣」為妙。行政總裁盧韋柏補充，現時他們所見的內地放售項目質素並非很好。至於內地租盤，他稱，內地零售自6、7月份已回復到八、九成，商場人流則比正常低20%、30%，復蘇程度令人滿意。除上海一度受防控措施影響逾兩個月，集團在其他城市的商場奢侈品租戶錄得增長仍大。陳啟宗補充，除其中一個內地商場外，其他內地商場的續租有雙位數字增長。反而香港商場續租則面對壓力，但是他們期待新一輪消費券會帶來正面影響。在香港售樓方面，集團首席財務總監趙家駒稱，旗下牛頭角道新盤皓日尚有168個單位待適合時間銷售。