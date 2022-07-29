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WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）昨日引述消息稱，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲計劃放棄系內螞蟻集團的控制權，以幫助「分家」。消息人士稱，馬雲可以透過轉讓部分投票權予螞蟻高層，包括董事長兼首席執行官井賢棟等，以放棄對螞蟻的控制權；公司其後將由該批高層共同控制。

據報道，由於螞蟻正準備轉型為金融控股公司，螞蟻已通知監管機構有關馬雲打算放棄控制權的消息。不過，目前人民銀行尚未正式接受螞蟻的申請，報道更認為在螞蟻完成重組以前，相信不太可能改變集團任何控制權。

控股股東倘變更 上市恐再推遲

消息稱，馬雲多年來一直有意放棄螞蟻控制權，更擔心集團過於依賴單一領導人物，會帶來企業管治風險。對於馬雲一直「揸旗」至今，消息人士解釋，馬雲此前不願放棄螞蟻的控制權，是為免推遲集團的上市計劃。

然而今次馬雲改變控制權，或意味螞蟻需要再過一段時間才能上市。消息稱，螞蟻不急於重啟IPO，並打算保留各種選擇，例如分拆個別部門獨立上市。按中證監規定，若公司於過去3年發生控股股東變更，則不能於A股上市；另聯交所也有一年等待期的規定。早於去年4月，路透社已曾傳馬雲欲放棄螞蟻控制權的消息。另阿里日前發布的年報亦顯示，螞蟻7名高層已全數退任阿里合伙人，意味兩個集團有意進一步「分家」。